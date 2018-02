Technologie HDR, která přináší větší kontrast a lepší barvy, hýbe světem televizorů a herních konzolí už dva roky. Osobní počítače, jakkoliv univerzálnější a výkonnější, dlouho zůstávaly stranou. To se ale začíná měnit. My jsme otestovali jeden z prvních HDR monitorů na trhu, ultraširoký 35" panel BenQ EX3501R.

BenQ, které vyrábí i HDR projektory, je tentokrát odvážné. Za velkou zakřivenou obrazovku s rozlišením 3440 × 1440 pixelů a povedeným designem chce hodně peněz. Necelých 20 tisíc korun je více, než kolik stojí velké televizní obrazovky.

Vtáhne přímo do děje

Silnou stránkou monitoru je design, který vychází z kombinace širokoúhlého formátu s poměrem stran 21 : 9 a zakřivení obrazovky. Znovu jsme se přitom přesvědčili o tom, že u monitoru má zaoblená obrazovka opodstatnění. U televizorů, od kterých sedíte ve vzdálenosti několik metrů, způsobuje problémy s odlesky a pozorovacími úhly. U monitoru sedíte blízko a obraz vás na zakřiveném panelu obklopí přirozeně a „smysluplně“. Ze vzdálenosti ani ne metru si přitom film klidně vychutnáte i ve dvou; zakřivení dojmy nijak výrazně nezkazí.

Na filmové fanoušky cílí i nativní podpora filmových snímkových frekvencí 24p, 25p a 30p. Hráči ocení podporu AMD FreeSync (zlepšuje plynulost ve hrách) a maximální obnovovací frekvenci 100 Hz, ale u videa jsou lepší zmíněné nízké hodnoty, které jsou nastavené tak, aby se obraz ve filmových scénách netrhal.

Zmíněné rozlišení 3440 × 1440 pixelů je vlastně jen do šířky protáhlé „QHD“. Ideální by u tak velké obrazovky bylo protažené UltraHD rozlišení, ale výroba takového panelu by byla pravděpodobně příliš drahá. Úhlopříčka 35" je i v ultra-wide provedení natolik velká, že monitor si zachovává luxusní výšku potřebnou pro pracovní využití a celkově nabízí obří zobrazovací plochu.

Podpora HDR deklarovaná výrobcem má také omezení. Podobně jako u levnějších HDR televizí se uživatelé musejí spokojit s nižším maximálním jasem (300 nitů) a pouze osmibitovou barevnou paletou. Na obhajobu BenQ je ale nutné říct, že stejně jsou na tom i televize s cenou kolem dvaceti tisíc korun.

.

Komplikované HDR

Technologie zvýšené dynamiky obrazu HDR je i u televizorů složitá záležitost, jež má spoustu různých podob a výrazně odlišný efekt, který určuje primárně cena. U PC je to ještě složitější, protože nestačí mít jen monitor s podporou HDR.

Zaprvé potřebujete kompatibilní grafickou kartu. Nemusí být zrovna nejnovější, ale hodně staré modely si s HDR neporadí. Zadruhé jsou nutné nové Windows 10 s aktuálním Fall Creators Updatem, které umožňují zapnutí HDR režimu v nastavení obrazu. Zatřetí musíte použít správný výstup na grafické kartě, vstup na monitoru a kabel…

I po zvládnutí všech nástrah je ale výsledkem mdlý obraz s podivnými „chybami“ v kontrastu, kde například ani nevidíte kurzor myši, protože se změní jen v černý obrys. Uživateli pak nezbývá, než si hrát s nastavením grafické karty i systému, jasem a dalšími parametry. A stejně zůstane počítač při zapnutém HDR na běžnou práci jen stěží použitelný (nebo jsme nepřišli na to, jak zobrazení „opravit“).

U videa to ale stojí za to, i když ani to tedy není jednoduché, protože například Netflix zobrazí HDR jen ve své aplikaci nebo v prohlížeči Edge. U standardních přehrávačů, na kterých jsme zkoušeli stažený HDR obsah, jsme zase museli instalovat kodeky a ovladače, dost složitě přizpůsobovat nastavení… Nic, co by zvládl (a chtěl zvládat) běžný uživatel.

Výsledek byl pak ale parádní, a obzvlášť hodně pestrobarevné filmy, jako je například Avatar, vypadají s velkým dynamickým rozsahem naprosto špičkově. HDR navíc podporují i některé moderní videohry, a tam je efekt podobně úžasný. Pokud si můžete dovolit hraní ve vysokým rozlišení, je kombinace ultraširoké úhlopříčky a HDR nepřekonatelná. Jen je vše složitější než zprovoznění HDR na televizi ve spolupráci s konzolí nebo Blu-Ray přehrávačem.

Profesionální design a ergonomie

HDR monitor BenQ má extrémně širokou obrazovku, ale velmi úzké rámečky. I samotný výrobce prezentuje variantu postavení dvou kusů vedle sebe. Výsledná pracovní plocha je obrovská a pracovat na ní s velkými tabulkami v Excelu nebo hrát letecké či automobilové simulátory musí být radost.

Pochvalu si zaslouží konektivita, i když u této kategorie monitorů je to spíš samozřejmost. Hlavní novinkou je možnost připojit monitor k počítači nebo i mobilu přes USB-C. K dispozici jsou samozřejmě i klasické porty HDMI a DisplayPort. Standardní je také možnost posouvat monitor nahoru a dolů v rozpětí 6 cm a naklánět jej o -5 až +20°. Pivot logicky chybí, natočení na výšku by u 35" zakřiveného panelu nemělo reálné využití.

Ideální na práci

Monitor zazáří při přehrávání kvalitního videa a filmů bez černých okrajů, ale na velké úhlopříčky nedáme dopustit hlavně při práci. Na široký poměr stran pohodlně vměstnáte dvě přibližně čtvercová okna vedle sebe – plocha nahradí dva monitory, ale bez přechodu mezi nimi.

To platí pro víceméně jakýkoli 35" ultra-wide panel, ale BenQ v této třídě přidává ještě podporu technologií známých z profesionálních panelů, které zmírňují únavu očí i při dlouhém sledování.

Automaticky reguluje jas a teplotu podle okolního osvětlení, filtruje modré světlo, kvůli kterému mimo jiné špatné spíte, a nebliká jako obyčejné LCD panely. Nejde přitom o marketingový výstřelek BenQ; poslední dvě zmiňované technologie (pod stejným označením Low Blue Light a Flicker-free) nabízejí u lepších monitorů i jiní výrobci a pozitivní efekty jsou reálné.

Verdikt

BenQ EX3501R je výborný univerzální monitor s obří úhlopříčkou, netradičním, ale praktickým poměrem stran a několika zajímavými funkcemi. Není speciálně zaměřený na žádnou cílovou skupinu, ale má co nabídnout hráčům, filmovým nadšencům i pracujícím profesionálům.

Specialitou je podpora HDR, byť ne plnohodnotného. Pokud nemáte UHD HDR přehrávač nebo konzoli, a jste odkázáni jen na PC, bude vás to stát trochu nastavování, ale výsledný efekt pak u správně kvalitního videa stojí za to.

Benq EX3501R

Displej: matný VA, 100% sRGB, prohnutý (1800 R), 300 nitů

Úhlopříčka: 35" (88,95 cm), poměr stran 21 : 9

Rozlišení: 3440 × 1440 (UWQHD)

Konektory: 2× HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2× USB 3.1, jack

Doporučená cena: 19 990 Kč