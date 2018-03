Huawei před několika lety sliboval, že zásadně zmenší nabídku telefonů a bude se soustředit na lépe vybavené modely. Asi dva roky to fungovalo, ale nyní má jen na českém trhu snad dvacet telefonů pod značkami Huawei a Honor. Asi by to vůbec nevadilo, kdyby některé modely nebyly téměř identické – buď výbavou, nebo na pohled.

Huawei P Smart je příklad telefonu, který má sice zajímavý poměr ceny a výkonu, ale ve výsledku naráží na konkurenci ve vlastních řadách. Vnitřní výbava je téměř shodná s Honorem 9 Lite, který ovšem na první pohled působí lépe díky výraznějším barvám a designu postaveném na skle, zatímco Huawei P Smart se drží klasických hliníkových zad. Pro někoho to ale může být výhoda, hliník totiž tak snadno nepraskne.

Konzerva ze zlata

Na test do redakce dorazil telefon ve zlaté barvě. Popravdě to není moje oblíbená barevná kombinace a v přímém srovnání s Honorem 9 Lite v zářivě modrém provedení to byla nuda. Huawei má i modrou variantu, která nicméně vypadá přesně jako starší Honor 8 Pro. Podobná je pozice duálního fotoaparátu i umístění čtečky na zádech telefonu. Liší se jeden důležitý detail – stejně jako honor 9 Lite má i Huawei P Smart moderní displej s poměrem stran 18 : 9 a rozlišením FullHD+.

„Bezrámečkový“ design by vypadal lépe, kdyby Huawei nedal kolem displeje bílý lem, který hranici mezi obrazovkou a zbytkem telefonu hodně zvýrazňuje – černá i modrá verze bude v tomto ohledu působit lépe, protože mají černou přední stranu, se kterou vypnutý displej splývá. Samotný displej si ale zaslouží pochvalu, stejně jako ten u Honoru 9 Lite. Je dostatečně jasný, má syté a na pohled příjemné barvy a ve tmě umí hodně snížit jas, podobně jako OLED obrazovky.

Naprosto standardní je umístění ovládacích tlačítek, nechybí ani konektor pro sluchátka v levém spodním rohu. Konzervativní nicméně není pouze design, ale i použitý systémový konektor – micro USB jsme vyčítali už Honoru 9 Lite a tady platí to samé – micro USB je dávno přežité a cenu telefonu by snad použití USB Type-C nijak zásadně nezvýšilo. Novější konektor mají i telefony s o třetinu nižší cenou.

Výbava je jen v pořádku

Huawei P Smart staví na kombinaci procesoru Kirin 659 a 3 GB operační paměti. Samotný procesor je srovnatelný se Snapdragonem 625, ale Qualcomm už nabízí ve střední třídě i o něco výkonnější čipy 626. Tři gigabajty operační paměti jsou pak v této cenové kategorii holý základ, konkurence nabízí i 4 GB, které levnějším telefonům obzvlášť sluší. Díky Androidu 8 a jeho optimalizaci nicméně i Huawei P Smart působí dostatečně svižně – na levný telefon. Rozdíl proti dražším modelům značky je ovšem výrazný.

Lepší by mohla být i výdrž baterie. Stejně jako u Honoru 9 Lite jsme na limity telefonu narazili poměrně rychle – připojené chytré hodinky a Bluetooth sluchátka nedávaly mobilu po celodenním používání žádnou velkou rezervu. Telefon navíc nelze rychle dobít, i když Huawei má vlastní technologii pro rychlé nabíjení. Levnější modely ji nepodporují.

Huawei se drží také tradiční kapacity úložiště: 32 GB je možné rozšířit pomocí paměťové karty, ale část uživatelů nepochybně raději využije dostupný prostor pro druhou telefonní kartu.

Tři fotoaparáty s portrétním režimem

Největší rozdíl mezi Huaweiem P Smart a Honorem 9 Lite je vedle designu ve fotoaparátech. Lite má dvojitý fotoaparát vpředu i vzadu, Smart P má na selfie jen jeden objektiv a snímač – přesto zvládá vytvořit iluzi rozmazaného pozadí.

Shodná konfigurace hlavního fotoaparátu, jakou má Honor 9 Lite, nabízí stejné výsledky – za dobrého světla nadstandardně kvalitní obrázky s překvapivým množstvím detailů. V šeru kvalita podle očekávání rychle klesá, ale to se dalo čekat a v dané cenové kategorii je to naprosto normální.

Přední kamerka je ale horší než u Honoru 9 Lite. Selfie mají méně detailů, zato přidávají šum. V horším světle se navíc ne vždy aktivuje portrétní režim.Bohužel nepomáhají ani chytré funkce, které rozpoznají pohlaví a nabídnou úpravu pleti, šum z pozadí neodstraní.

Zbytečný kanibalismus

Huawei Smart P je skoro stejný jako Honor 9 Lite. Ten ale dokázal zaujmout na první pohled výrazným designem i duálním fotoaparátem na přední straně. Smart P proti němu působí obyčejně a přední fotoaparát není tak dobrý. V bratrovražedném boji tak vítězí „levnější“ značka. A zatímco Honor 9 Lite díky designu působí jako zajímavá alternativa Xiaomi Mi A1 s čistým Androidem a 4 GB RAM, Smart P proti Xiaomi nemá až na protažený displej co nabídnout.