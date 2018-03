Plantronics není značka, kterou by uživatelé sluchátek důvěrně znali. Zato fanoušci letectví a kosmonautiky značku znají důvěrně. Plantronics byl výhradní dodavatel headsetů pro letecký průmysl a sluchátka s mikrofonem s označením SPENCOMM-NASA používají američtí astronauti od mise Mercury-Atlas 8 až do současnosti. Přes headset společnosti Plantronics pronesl slavná slova o malém kroku pro člověka i Neil Armstrong.

Vedle úzce specializovaného vybavení pro piloty a astronauty Plantronics vyrábí také headsety pro komerční použití a, možná překvapivě, i domácí a herní sluchátka. Planntronics RIG 400HX patří mezi levnější headsety značky a mezi nejlepší herní sluchátka v poměru ceny a výkonu. Navíc jako bonus podporují prostorový zvuk Dolby Atmos.

To méně pěkné na začátek

RIG 400HX nejsou sluchátka, které by člověk nosil venku připojené k telefonu. Velká over-ear sluchátka s uzavřenou konstrukcí mušlí vypadají netradičně, i když možná elegantněji než třeba HyperX Cloud. Působí však lacinějším dojmem kvůli použitému plastu. Jeho výhodou je ovšem nízká hmotnost.

Specifikum sluchátek od Plantronics je fakt, že lze obě mušle odpojit od hlavového mostu – je to jediný způsob, jak upravit jejich velikost. Nastavení je možné pouze ve třech krocích – o jemnější přizpůsobení se stará pouze pružný vnitřní most, který tvoří gumová páska obalená polstrovanou tkaninou. Barevné provedení je spíše konzervativní, žádná světýlka ani výrazné červené prvky. Sluchátka jsou černá se zlatými akcenty včetně „zlaté“ niti, kterou je obšité polstrování vnitřního hlavového mostu.

Při nastavení na největší hlavu mi sluchátka seděla poměrně dobře a nikde netlačila. I Polstrování over-ear mušlí je pohodlné a kryt tkaninou, která je v teplejším prostředí příjemnější než populární koženka i mikroplyš, navíc rychleji schne. Ve výsledku však nejde o nejpohodlnější sluchátka, jaká jsme kdy testovali. Tuto pozici si drží SteelSeries Arctis a asi se to jen tak nezmění.

Plantronics dostává za design i kladné body díky praktickému kabelu, který má koncovku typu L, což je příjemné u teleofnu i notebooku. Dálkové ovládání má navíc posuvník, který slouží k nastavení hlasitosti, příjemná je i možnost odepnout mikrodfon.

Zvuk bez přikrášlení

Zatímco k designu lze mít výhrady, u zvuku to tak úplně neplatí. Ve své cenové kategorii mají sluchátka RIG 400 výborné vlastnosti. Nejde o audiofilská sluchátka, ale zvuk ze 40mm dynamickým měničů je překvapivě vyvážený. Basy jsou slyšet, ale nezahluší střední pásmo a vokály. Sklady jako Royals od Lorde vyznějí bez nabubřelých basů lépe, a totéž platí i pro elektronickou hudbu. Náročnější elektronické žánry jako drum’n’bass nebo trance jsou na RIG 400 výborné a díky čistému podání poslech neunavuje.

Velmi dobré je u sluchátek podání prostoru. Jde o uzavřená sluchátka, ale z jejich projevu bych to nepoznal. Na druhou stranu ale RIG 400 nepatří mezi rekordmany v izolaci od okolí – to platí v obou směrech – okolí je méně utlumené než třeba u Cloudů a okolí zároveň více než u Cloudů slyší, co se ve sluchátkách děje. Není to ale nijak dramatické, jen to stojí za zmínku.

Další rozměr zvuku přidává podpora Dolby Atmos. V balení je kód, který stačí zadat do Microsoft Store ve Windows nebo do Xbox Store na Xboxu nebo v Aplikaci Xbox. Pak lze ve Windows využít 360°stupňový zvuk ve videu i u vybraných her jako je Overwatch. Na Xboxu pak Dolby Atmos nabízí například Gears of War 4, Assassin's Creed Origins nebo Super Lucky's Tale. Atmos bude i v chystané akční hře Crackdown 3. Po aktivaci Dolby Atmos je zvuk mnohem prostorovější a v optimálních případech je opravdu slyšet i výškový rozdíl. Efekt sice není tak silný jako u systémů domácího kina s velkým počtem reprosoustav, ale přesto jde o jasný pokrok proti zvuku ve formátu 5.1 nebo 7.1.

I mikrofon patří k silnějším stránkám sluchátek RIG 400HX. Ve vé cenové kategorii patří k nejlepším, sluchátka SteelSeries i HyperX Cloud nahrávají zvuk hůře. Pokud ale sluchátka běží na maximální hlasitost, může se projevit velká citlivost mikrofonu, který občas zachytí i zvuk ze hry.

Ve výsledku jsou sluchátka Plantronics hodně zajímavá pro hráče i pro milovníky filmů, kteřá nechtějí rušit své okolí – s Dolby Atmos je na trhu už skoro stovka titulů včetně třeba Wonder Woman nebo Gravity. Při ceně sluchátek kolem 1600 korun navíc potěší fakt, že licence Dolby Atmos funguje až na 10 zařízeních s Windows 10 včetně Xboxu One, který funguje i jako přehrávač Blu-Ray disků v UHD rozlišení.