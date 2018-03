Nad Alcatelem 5 si můžete ťukat na čelo, stejně, jako jsme si nad ním ťukali na čelo my. Čínské TCL, kterému značka patří, začíná prodávat telefon s netradičním designem. Nejvýraznějším prvkem telefonu je podlouhlý displej, nad kterým je masivní čelo. Po třech stranách rámečky téměř nejsou vidět, nad displejem jsou ale dva centimetry prostoru s řadou senzorů.

Odvážný design rozděluje, ale v redakci převážily pozitivní reakce. Cesta, kterou si Alcatel vybral, je netradiční, ale praktická. Díky přesunutí rámečků nad displej je obrazovka blíže prstům. O něco snadněji než u konkurence lze dosáhnout až na hranu LCD panelu s úhlopříčkou 5,7“. A čtečka na zádech telefonu je přesně na místě, kde ji bude uživatel hledat.

Kdyby se u telefonu hodnotil jen design, měl by to Alcatel dobré. Bohužel to tak nefunguje. Problém telefonu Alcatel 5 je ale v tom, že většina ostatních prvků skrývá nepříliš příjemná překvapení. A není jich úplně málo. Největší záhadou tak je, proč tento model s prodejní cenou kolem 6 tisíc korun výrobce označuje za vrchol své nabídky.

Související Video TEST: Alcatel 5 je neokoukaně krásný pokus o levný telefon s velkým displejem v malém těle

Obrazovka jako skok dolů

Výčet nelogičností lze začít u samotného displeje. Ten má moderní poměr stran 18:9. Jeho rozlišení je ale pouze HD+, tedy 1440 x 720 bodů. Zatímco o smysluplnosti rozlišení 2560x1440 označovaného jako QHD bylo možné diskutovat o tom, zda má praktický význam, HD rozlišení na tak velké ploše nepůsobí optimálně. Nízké rozlišení zvyšuje výdrž baterie a méně zatěžuje procesor a grafický čip, ale u „vlajkové lodi“ působí nepatřičně. Nelogické je to hlavně ve vztahu k modelu Alcatel 3V, který má méně paměti, ale zdobí ho FullHD obrazovka.

Displej Alcatelu 5 má alespoň solidní maximální jas, kontrast a podání barev. Po aktivaci režimu živé barvy hezky prokoukne, ale ani to nestačí na chválu. Zvláště, když telefonu dlouho trvá, než se po vytažení z kapsy pořádně rozsvítí. To vše přichází dva roky poté, co Alcatel bodoval s modelem Idol 4s s luxusním AMOLED displejem s QHD rozlišením.

Výbava slabší než u konkurence

Dalším prvkem, který u nejvýše postaveného telefonu v nabídce Alcatelu nemile překvapí, je použitý čipset. MediaTek nemá zrovna dobrou pověst, a ne náhodou na něj sázejí levné telefony. Model MT6750 navíc ani nepatří ke špičce v nabídce tchajwanského výrobce čipů. V testu Antutu Benchmark získal Alcatel 5 jen asi 50 tisíc bodů, to je pětina výkonu Galaxy S9. Ne, nechceme od levného telefonu výkon vlajkové lodi, ale pouhá pětina výkonu je na pováženou.

Telefon navíc v základním nastavení působí oprvdu líně. Mohou za to všudypřítomné vibrace při každém dotyku na telefon. Po jejich vypnutí dělá mobil lepší dojem, ale rychlý opravdu není. Konkurence ve stejné cenové hladině nabízí přece jenom vyšší výkon i lepší výbavu. Vedle slabého procesoru totiž Alcatel 5 brzdí i „jen“ 3 GB RAM v kombinaci se 32GB úložištěm, zatímco například Xiaomi Mi A1 má výkonnější čip od Qualcommu a 4 GB RAM i 64 GB prostoru pro data a Huawei Smart P a Honor 9 Lite mají citelně vyšší výkon.

Z výbavy nakonec nejvíce zaujme napájecí konektor – ten je moderní. USB Type-C je praktičtější než MicroUSB, je oboustranné, a hlavně konektor fyzicky více vydrží.

Fotoaparát dobrý na světle

Alcatel u modelu s číslovkou pět nejvíce sází na fotoaparáty. Výrobce osadil hned tři. Na zadní straně je 12Mpx snímač, vpředu jsou snímače dva. Ten hlavní má rozlišení 13 Mpx, druhý je širokoúhlý, aby dokázal zachytit celou skupinku, ale do snímač za širokoúhlou optikou je menší, má rozlišení 5 MPx.

Související Fotogalerie Takhle fotí Alcatel 5

Hlavní snímač dokáže dělat pěkné fotky, pokud má k dispozici dostatek světla. Když svítilo sluníčko, byly výsledky výborné, ať už šlo o zachycení detailů na budovách nebo makro snímky. Podobně i přední fotoaparát dokáže za dobrého denního světla udělat pěkné autoportréty – nebo spíše detailní, krása závisí na objektu snímání.

Kvalita jde nicméně dramaticky dolů, pokud se světelné podmínky zhorší. I v interiéru, nemluvě o umělém osvětlení, jsou obrázky plné šumu a často neostré, protože telefon volí dlouhé časy snímání. Konkurence s podobnou cenou opět fotí alespoň stejně dobře nebo spíše lépe, a také rychleji. I v aplikaci fotoaparátu se projevuje pomalý procesor.

Poslední zklamání

Radost nám Alcatel neudělal ani softwarem. Dát do nového telefonu Android 7 ve chvíli, kdy už Google dal vývojářům první testovací verzi Androidu s kódovým označením P, je ostuda. Stávající Android 8 Oreo by navíc pomohl telefonu v celkovém dojmu díky optimalizaci – na každém telefonu, který zatím dostal Oreo, bylo znát zlepšení plynulosti. Jednoduše řečeno, Alcatel 5 dělá skvělý první dojem, ale neotřelý design je jediný argument pro koupi telefonu. Vše ostatní ukazuje směrem ke konkurenci.