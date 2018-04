Už hodně dlouho mě nebolel zadek a stehna tak jako poslední dva týdny. Testování virtuální reality je vždycky spojené s potem a fyzickou námahou. Nejlepší zážitky ve virtuální realitě totiž nabízejí aplikace a hry, které vyžadují pohyb - a když se spojí špičkový obraz, sledování pozice v prostoru i prostorový zvuk v ideální kombinaci,

stojí to za to.

HTC už před dvěma lety ukázalo, že to s virtuální realitou umí. Konkurenční Oculus Rift, do kterého Facebook investoval miliardy, musel dohánět technologický náskok HTC, a když se přiblížil, může začít znovu. HTC Vive Pro je totiž lepší ve všech ohledech. Má vyšší rozlišení, je subjektivně pohodlnější, má lepší zvuk a sledování orientace v prostoru je nepřekonané i u původního Vive.

Nový headset se od dva roky starého původního modelu liší na první pohled, a nejen díky nové modré barvě, která působí zajímavěji než utilitární černošedá. HTC z pohledu designu změnilo v podstatě vše, co mohlo. Nejvýraznější vylepšení, alespoň na pohled, představují sluchátka zabudovaná do konstrukce headsetu. Tam, kde původní Vive nabízí jack pro připojení in-ear sluchátek, která byla v balení, má Vive Pro zabudovaná on-ear sluchátka ne nepodobná tomu, co nabízí Oculus Rift.

Odlišné je také připojení headsetu k PC. HTC má nově jediný konektor, který se zapojuje do malé krabičky. Tento "mozek" systému je navíc nově vybavený i fyzickým vypínačem.

K počítači se pak připojuje USB kabel a místo HDMI vsadilo HTC výhradně na miniDP konektor. To by neměl být problém, protože grafické karty potřebné pro virtuální realitu takový konektor mají a nechybí ani u dostatečně výkonných herních notebooků či pracovních stanic.

Méně viditelné změny se týkají samotného nošení headsetu. Lépe se nasazuje a lépe drží na hlavě. HTC se inspirovalo u konkurence. Místo spartánského - ale funkčního - systému pružných popruhů má Vive Pro zadní plastovou část se "šroubem", kterým se mění obvod zařízení. Podobně jako u sluchátek je rozsah dostatečně velký, aby Vive mohli mít na hlavě dospělí i děti. Ne že by výrobce doporučoval malým dětem používání virtuální reality, ale zakažte jim to.

HTC našlo odpověď i na častou kritiku u většiny VR systémů – pronikání světla do helmy. Novinka má přepracované pěnové "těsnění", které funguje výrazně lépe a dokonce i lépe dýchá. I nadále je nutné smířit se s tím, že VR helma při aktivním pohybu funguje trochu jako skleník a obličej uživatele v helmě se zahřívá a potí. Pokud má headset používat více lidí, je rozumné koupit si speciální masky, které brání přímému kontaktu obličeje a headsetu, v běžném provozu ale stačí nechat pěnu jen vyschnout. Netrvá to dlouho.

Nakonec je tu ještě další neviditelná změna, která zpříjemňuje dlouhé používání – headset je o pár desítek gramů lehčí a navíc lépe vyvážený. Upřímně řečeno jsem s pohodlím neměl, ani s brýlemi, problém ani u původního modelu, ale při přímém srovnání je rozdíl znát.

O 78 procent jemnější

Hlavním upgradem Vive Pro je rozlišení. Původní model má dva displeje, každý s rozlišením 1080 x 1200 bodů. Novinka má citelně jemnější rozlišení 1440 x 1600. To je rozdíl třídy, a i když odborníci spočítali, že optimální by bylo mít pro každé oko alespoň 4K panel, rozdíl proti konkurenci je velký. Není potřeba ani přímé srovnání – ve Vive Pro je mnohem méně znatelná mřížka pixelů.

Procenta a obrazové body nejsou ten správný způsob, jak zlepšení popsat – přesnější je to, že ve virtuální realitě působí vše ostřeji a i na dálku lze číst písmena, která u headsetů s nižším rozlišením nejsou čitelná. Mnohem lépe je také vidět zaměřovač virtuálních pistolí. Větší přínos má ale vyšší rozlišení při práci s trojrozměrným designem nebo při prezentaci designu.

Mezi oblíbené VR aplikace patří možnost prohlédnout si vůz sestavený zákazníkem. Díky vyššímu rozlišení mnohem lépe vyniknou jemné detaily, za které si zákazníci automobilek připlácejí desetitisíce nebo statisíce korun.

A jednoduše řečeno to s rozlišením headsetů pro virtuální realitu funguje podobně jako u klasických monitorů a televizí – čím vyšší rozlišení, tím kvalitnější je celkový dojem z obrazu.

Zvýšení rozlišení displejů v helmě s sebou nese logicky také zvýšení nároků na výkon počítače, který Vive Pro pohání. Výrobce sice jako základ uvádí GeForce GTX 1060, ale doporučuje spíše GeForce GTX 1070. V závislosti na úrovni grafického zpracování ale bude mnohem lepší volbou GeForce GTX 1080 nebo dokonce Titan. U AMD moc možností výběru není, buď Vega 56 nebo výkonnější Vega 64.

Připraveno na budoucnost

Oznámení samotné helmy bez majáků a ovladačů bylo překvapením. Mělo ale smysl. HTC totiž plánuje novou generaci příslušenství. Největší změnou má být rozšíření prostoru, v němž se hráč může pohybovat. Původní Vive zvládne pokrýt prostor 5 x 5 metrů – více než dost pro většinu domů a bytů. Druhá generace ale zvládne prostor 10 x 10 metrů – to už dává možnost rozvíjet nové aplikace zaměřené na spolupráci více uživatelů v jednom prostředí. Nepochybně se toho chytne třeba český start-up Sense Arena se svým tréninkovým systémem pro mladé hokejisty.

HTC Vive Pro už chystané majáky podporuje. Na trh se ale dostává s výrazným předstihem, možná půlročním. To je tak trochu zvláštní, že HTC neuvedlo všechno najednou, ale pro majitele stávajícího Vive je to jednoduché. Jen zapojí nový headset do počítače, provedou novou kalibraci místnosti a pustí se do práce nebo hraní. A až vyjde nová generace příslušenství, vymění majáky a ovladače, zase provedou kalibraci a jsou v novém krásném světě. Původní Vive pak mohou používat nebo prodat jako funkční celek. Domácí uživatelé to řešit nemusí, větší dosah majáků nevyužijí.

Samozřejmě, že technologicky by Vive Pro mohlo být ještě dále – třeba s bezdrátovým připojením k PC. To by ale cenu ještě výrazně zvedlo, přitom na kabel za zády není nijak těžké si zvyknout a nový model má kabel lehčí, tenčí a ohebnější. Větší by mohl být i zorný úhel. Asi 110° je stejná hodnota jako u původního modelu, ale opět to není zásadní problém a řešení by celý systém opět prodražilo.

Softwarově bez revoluce

Když jsme testovali virtuální realitu před rokem, jevila se jako jasný limit virtuální reality nabídka her a aplikací. Nyní, dva roky po zahájení prodeje HTC Vive, je situace o něco lepší, ale sny o luxusních virtuálních světech se až tak nenaplnily. V případě firemních aplikací je to jiné – když dává virtuální realita smysl, aplikace si firmy nechají vyrobit a funguje to pak skvěle, ať už jde o simulátor vysokozdvižného vozíku nebo prezentaci nových aut.

U her ale stále chybí široká podpora velkých vydavatelů. Několik milionů uživatelů je málo ve srovnání s desítkami milionů majitelů herních konzolí a herních PC.

Na poli her se jako největší posun jeví paradoxně předělávky starších her jako je Skyrim a Fallout 4 od Bethesda Software. VR je ale výborná platforma pro nezávislé vývojáře.

Zábavný Job Simulator zůstává nepřekonaný jako skvělé seznámení s virtuální realitou. Simulátor střelných zbraní s trhlým názvem Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades se za rok výrazně rozšířil a člověk může jen žasnout, co zvládne jediný vývojář.

Celkový počet her a jejich kvalita se přeci jen změnil. Konečně jsme se dočkali například střílečky Arizona Sunshine, kterou jsme si poprvé vyzkoušeli před dvěma lety na akci Nvidie. Knockout League je "boxovací" hra, která pecivály dostane po deseti minutách na hranici infarktu a má výbornou grafiku. HTC pak financovalo sadu her, které jsou napojené na film Ready Player One. Navíc HTC provozuje online knihovnu VR aplikací VivePort, ve které je možné za 259 korun každý měsíc hrát 5 titulů ze 400 dostupných (včetně Arizona Sunshine). Navíc je snadnější ve VR koukat na video – nejen na 3D tituly, ale i na cokoliv z Youtube – stačí zmáčknout tlačítko "sledovat ve VR" v prohlížeči.

Verdikt

Když HTC představilo novou verzi virtuálního headsetu Vive, nikdo nepochyboval o tom, že bude skvělý. Už jen zvýšení rozlišení obrazovek před očima je výrazné plus, které zážitek z virtuální reality výrazně zintenzivní. HTC navíc nezůstalo jen u nových OLED panelů. Vylepšilo v podstatě každý prvek helmy. Fanoušci tak čekali jen na zveřejnění ceny. A ta se jim moc nelíbí.

HTC Vive Pro přitom stojí v podstatě stejně jako původní Vive při zahájení prodeje. To nezní vůbec špatně, ale má to háček – Vive Pro je samotná helma, ke které je potřeba ještě koupit pohybové ovladače a speciální majáky. Díky kterým má Vive nejlepší systém sledování pohybu uživatele v prostoru. HTC svůj přehmat nakonec trochu napravilo, když ještě před zahájením prodeje nabídlo i startovací balíček se vším potřebným – a se slevou. I díky tomu se nám Vive Pro testoval s lehčím srdcem.

Cena 22 tisíc za samotnou helmu a 30 tisíc za komplet z HTC Vive Pro neudělá blockbuster s miliony prodaných kusů. Ale to ani není cíl. HTC od začátku deklarovalo, že "Pro" míří na firemní zákazníky, u kterých si na sebe vydělá, a na největší nadšence, kteří nehledí na cenu a chtějí prostě to nejlepší – a to HTC Vive Pro je. Ostatní si mohou za novou nižší cenu koupit klasický Vive.