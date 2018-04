To, že je Huawei P20 Pro výjimečný telefon, jsme už napsali v prvních dojmech i po zkušenostech s předprodukčním vzorkem. Poslední týden s finálním kusem jen potvrdil silné stránky nejlepšího telefonu z dílen Huawei. A poprvé můžeme říct, že třetí největší výrobce smartphonů na světě vyrobil telefon, který v praxi předčí populárnější Apple a Samsung.

Huawei toho dosáhl díky unikátní sestavě fotoaparátů a baterii, kterou si vypůjčil z modelu Huawei Mate 10. Nejlepší fotoaparát v mobilu a největší baterie mezi vlajkovými loděmi je vítězná kombinace. Nic na tom nemění zvýšení ceny proti loňskému modelu P10 Plus ani absence sluchátkového konektoru, a dokonce ani fakt, že se Huawei vrátil ke kopírování vzhledu iPhonů.

Podezřele povědomý vzhled

Design telefonu je trochu zklamání, hlavně z morálního pohledu. Huawei P20 Pro totiž není ošklivý a je perfektně zpracovaný. Nezapomnělo se ani na ochranu proti vodě a prachu. Problematické je to, že nejvýraznější designové prvky převzali pánové z Huawei od Applu. Výřez v obrazovce je nejspíše logickým vyústěním snahy o co nejlepší poměr mezi plochou displeje a celkové velikosti telefonu, ale orientace a tvar výstupku pro fotoaparáty je prostá kopie, stejně jako kovové boky telefonu. Odlišné jsou jenom barvy včetně měňavé Twillight, která přechází mezi modrou a fialovou. I prostá modrá, kterou jsme testovali, vypadá skvěle.

Proti iPhonu X je Huawei P20 Pro větší – vyšší o centimetr a širší o tři, to je znát, ale i obrazovka Huawei je větší. Má úhlopříčku 6,1“ a poprvé v historii firmy tak má řada P větší obrazovku než „phablety“ Mate. I přes větší rozměry není problém telefon ovládat jednou rukou. Ostatně proti Galaxy S9+ je o kousek menší a ani s GS9+ jsme problém neměli.

K pohodlnému ovládání pomáhá odchylka od jablečného designu a důvod, proč má Huawei o procento horší poměr mezi displejem a celkovou velikostí telefonu. Pod obrazovkou je totiž úzká čtečka otisků prstů, která funguje také jako náhrada systémových ovládacích tlačítek Androidu. Huawei podobnou funkci nabídl už před rokem u P10, ani letos ji ale nezvolil jako výchozí ovládací schéma, což je škoda.

Huawei kromě čtečky podporuje také odemykání obličejem. To je funkce, kterou má většina nových telefonů s Androidem, u Huawei je ale konečně zajímavá. Je totiž překvapivě spolehlivá, a ještě překvapivěji rychlejší než FaceID od Applu. Není to tak, že by selfie kamerka fungovala lépe než systém 3D senzorů od Applu. Huawei ale umí telefon probudit pohybem a odemkne se okamžitě bez posouvání obrazovky. U Applu se mi FaceID nakonec docela líbilo, u Huawei P20 Pro ho používám s radostí a vlastně automaticky. Samozřejmě tu zůstává riziko, že prosté rozpoznání obličeje je méně bezpečné než 3D sken u Applu, ale praktické riziko zneužití je mizivé.

Vykousnutý displej

Obrazovka Huawei P20 Pro je zatím největší, jakou firma do telefonu osadila. Úhlopříčka 6,1“ patří mezi největší na trhu vůbec. Netradiční poměr stran 18,7:9 je daný výřezem v horní části displeje. Nad protaženou obrazovkou jsou ještě „uši“, mezi kterými se nachází telefonní sluchátko, které funguje jako druhý reproduktor, a selfie kamerka. Uši samotné pak zobrazují čas a notifikační ikony. Výrobce nabízí možnost výřez schovat tím, že proužek nahoře zbarví černě. Bílé pozadí je výraznější, někomu se možná bude líbit, ale možnost opticky skrýt zásek v displeji je výborná alternativa.

Samotný displej staví na technologii AMOLED a Huawei je kupuje od Samsungu. To samo je zárukou kvality. Panel má rozlišení FullHD+, což je rozumná volba. Od QHD obrazovek začali výrobci ustupovat kvůli vyšší spotřebě. I Samsung své nejlepší displeje u Galaxy S9 a S9+ používá se softwarově sníženým rozlišením.

Huawei v základním nastavení zvolil oblíbené saturovanější barevné nastavení, ale to lze snadno změnit a užívat si přirozené barvy ideální na kritické prohlížení fotografií. Nechybí ani podpora technologie HDR. Huawei nemá tak vysoký maximální jas jako GS9, ale 700 nitů je více než dost. Displej je čitelný i venku na slunci a sledování filmů v HDR je působivé. Díky dokonalému kontrastu a „černé černé“ OLED panely nepotřebují tak vysokou svítivost.

Podobně jako u Mate 10 Pro je v nastavení telefonu schovaná i možnost zobrazovat na displeji uspaného telefonu čas, datum, stav baterie a oznámení ze systémových aplikací. Samsung podporuje zobrazení notifikací z většího množství zdrojů, ale v noci je příjemné vidět, kolik je hodin, bez rozsvěcení obrazovky. Na notifikace upozorňuje i malá dioda ve výřezu.

Výkon těsně pod vrcholem

Vnitřní výbava Huawei P20 Pro není nijak překvapivá. V podstatě jde o stejné prvky, jaké v sobě má Huawei Mate 10 Pro nebo Honor View 10. Kombinace čipové sady Kirin 970 s podporou umělé inteligence, 6 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data se osvědčila a telefony Huawei držely první místa v žebříčcích výkonu podle Antutu Benchmark. To platilo ještě v únoru, ale od března se to změní díky příchodu nových čipů Snapdragon 845 a Exynos 9810 s modernější výrobní technologií.

Huawei P20 Pro se ale i přesto statečně drží. V testu Antutu Benchmark se dostává na hranici 210 tisíc bodů, zatímco Galaxy S9+ má výsledky kolem 230 tisíc bodů. V komplexnějším testu PCMark for Android, který se zaměřuje na pracovní využití telefonu, je pozice Huawei tradičně lepší, i když na nové telefony se Snapdragonem 845 úplně nestačí. Ztrácí na ně asi osm procent.

Čísla z testovacích aplikací ale neříkají úplně všechno, v praxi je telefon stejně rychlý a svižný jako konkurence. Huawei má například od loňska technologii, která udržuje výkon telefonu v optimálních hodnotách i po delším čase. Naše zkušenost to potvrzuje. Mate 10 Pro i po necelém půl roce běhá stejně svižně jako při prvním spuštění. Platí to i pro loňský model P10. V běžném provozu jsme nezaznamenali žádné zpomalení. Navíc 6 GB operační paměti pomáhá Huawei P20 Pro udržet v paměti velké množství aplikací, takže se nemusejí znovu načítat, pokud se k nim chce uživatel po chvíli vrátit.

Menší ztrátu u výkonu Huawei P20 Pro bohatě vyrovnává výdrží na baterii, která je lepší o desítky procent. Galaxy S9 a 9+ s procesory od Samsungu má podle měření serveru AnandTech výrazně horší výdrž baterie než verze se Snapdragonem. U Huawei P20 Pro se 4000 mAh baterií není třeba mít strach, že by telefon nevydržel dlouhý den. Podle testu baterie v aplikaci PCMark zvládl Huawei P20 Pro 10 hodin práce se zapnutým displejem a ještě mu zbylo 20 procent baterky.

Během praktického testování se dvěma aktivními SIM a chytrými hodinkami jsem standardně končil i 18hodinový den se 30 procenty energie, a to obrazovka běžela i 5 nebo 6 hodin. V praxi pak Huawei P20 Pro vydrží drtivé většině uživatelů alespoň dva dny běžného provozu a v mém případě vydržel v průměru přibližně o polovinu déle než Galaxy S9+.

Rychle vybít baterii dokáží jen náročné hry jako Shadowgun Legends a ještě větší žrout je podle všeho technologie AptX HD. Ta zaručuje přenos zvuku do bluetooth sluchátek s velmi vysokou kvalitou. Dopad na výdrž je ale dramatický – při používání sluchátek s AptX HD měl Bluetooth spolehlivě největší podíl na spotřebě. S obyčejnými BT sluchátky se standardním AptX se Bluetooth choval ukázněně, za kvalitní zvuk se holt platí. A nutno dodat, že BT sluchátka jsou více méně povinná – telefon nemá sluchátkový konektor a přiložený adaptér do napájecího USB Type-C konektoru není optimální řešení.

Ve výbavě ještě někomu může chybět čtečka paměťových karet, ale se 128 GB prostoru v základu je těžké si představit, že by to byl zásadní problém.

Koruna pro čínského krále

První silná stránka Huawei P20 Pro je baterie. Ta druhá je podobně výrazná – fotografie. Od představení telefonu jsme pořídili stovky fotek, které jasně ukazují, jak moc se Huawei zlepšil. U předchozích modelů i přes spolupráci s Leicou často zaostával za konkurencí v běžném provozu – byl méně spolehlivý na první zmáčknutí, hodně chybělo automatické HDR, slabší to bylo i v šeru. To vše je minulost. Ostatně to dost jasně dokládá hodnocení DxOMark, ve kterém Huawei P20 Pro překonal nejbližší konkurenci o 10 bodů. To je slušný kousek ve chvíli, kdy se poslední rok a půl nejlepší telefony přetahovaly o bodík, dva.

Trojice fotoaparátů na zádech Huawei P20 Pro vyloženě mění pravidla hry. Nejlepší fotomobily měly relativně nízké rozlišení, aby jednotlivé obrazové body byly co největší a chytaly co nejvíce světla. Huawei to otočil. Má největší senzor mezi mobily, ale na něm je u hlavního fotoaparátu 40 milionů bodů. Sekundární černobílý snímač má 20 milionů bodů. Teorie říká, že fotky z takového monstra budou plné šumu, ale ne. Huawei použil šikovný software, který ve výsledku vytvoří snímky s rozlišením 10 Mpx, bez šumu, s perfektními detaily a výbornou dynamikou. Nejde přitom o úplnou novinku, úspěšně stejný princip použila už před lety Nokia 808 PureView. Huawei k tomu ovšem přidává spoustu softwarových vylepšení, díky kterým v extrémních podmínkách deklasuje konkurenci.

Huawei P20 Pro umí automaticky rozpoznat focené scény, zapnout HDR, predikovat pohyb zaostřeného objektu… Huawei aktuálně nabízí nejlepší portrétní režim, lepší než u iPhonu X nebo Galaxy S9+. Od Applu si Huawei vypůjčil i portréty se simulací speciálního nasvícení. Ty už nefungují tak spolehlivě, ale standardní rozmazání pozadí je perfektní.

Určitě se najdou okamžiky, kdy Galaxy S9+ udělá lepší fotku, ale nebude to často. P20 Pro je extrémně spolehlivá v tom, že při každém cvaknutí udělá použitelnou fotku. Nejvíce ale P20 Pro září ve tmě díky speciálnímu režimu, který snímá i několik sekund. Díky chytrému softwaru přitom nevadí chvění rukou – umělá inteligence si s tím poradí a vytvoří ostrý snímek, který ukazuje mnohem více detailů a má přirozené barvy – je to až neuvěřitelné, zvláště v přímém srovnání s konkurencí. Snímání s dlouhým časem samozřejmě nefunguje na pohybující se objekty, ale na focení architektury při nočních procházkách je fantastické.

Umělá inteligence ve fotoaparátu nebo spíše inteligentní rozpoznávání scény funguje ještě lépe než u Mate 10 Pro, které s ním přišlo jako s novinkou. Huawei také zvýšil počet různých scén, které systém rozpozná a umí pro ně nastavit optimální expozici. Hodně se to týká jídla, kde má vlastní nastavení asijská kuchyně. Výborně funguje i rozpoznávání psů a koček nebo snímků s modrou oblohou – Huawei pak aktivuje HDR a hezky obrazu dodá dynamiku. Některé výsledky pak mají méně přirozené barvy, ale vypadají líbivě. Náročnější uživatelé mají k dispozici profesionální režim i černobílý režim, který využívá čistě černobílý senzor a nabízí několik efektů s nálepkou Leica. Černobílé snímky mají něco do sebe a ty pořízené surově na černobílý senzor vypadají lépe než barevné snímky protažené černobílým filtrem.

Slabší výsledky má širokoúhlá selfie kamerka. Většina snímků z ní vypadá přeexponovaně. Huawei navíc trvá na úpravě obrazu „zkrášlení“, které i při nastavení intenzity na nulu jemně rozmazává obraz. Ve tmě i u přední kamerky nastoupí noční režim, který posouvá snímky před konkurenci, ale ve srovnání se systémem zadních fotoaparátů selfie z Huawei P20 Pro nijak zvlášť nenadchnou.

Softwarové dilema

Nejčastější kritika směrem k Huawei míří k softwaru. Třetí největší výrobce chytrých telefonů na světě a druhý největší ve světě Androidu má k operačnímu systému od Googlu zvláštní vztah. Ze všech velkých výrobců se nejvíce snaží podobat Applu. V případě operačního systému je to vidět na výchozím nastavení uživatelského prostředí bez zásobníku s aplikacemi, ale také na obrazovce sdílení nebo ve fotogalerii. A také v ikonách systémových aplikací, které jsou jednoduše nemoderní.

Huawei ale zároveň přidává spoustu užitečných funkcí, jako je rychlý přenos souborů mezi dvěma telefony, rozsáhlé možnosti nastavení správy aplikací, pohybová gesta, možnost rychle spustit fotoaparát nebo ovládat elektroniku infračervenou diodou. EMUI od Huawei navíc patří k nejlépe vyladěným úpravám Androidu.

Opravdu vytýkat lze Huawei pouze pomalejší vydávání bezpečnostních záplat. Mate 10 Pro má aktuálně záplaty z 1. ledna, aktualizace dostává přibližně ve čtvrtletním rytmu, zatímco Samsung aktualizuje vlajkové lodi po měsíci. V běžném použiti to není zásadní problém, respektive věc, které by si normální uživatel všímal. Ale bezpečnost mobilních zařízení je důležitá a Huawei už několikrát sliboval, jak se polepší…

Verdikt

I přes některé výtky je ale P20 Pro jeden z nejlépe vybavených telefonů na trhu a díky hlavním přednostem u fotoaparátu a baterie si jednoznačně zaslouží titul nejlepší telefon současnosti. Obhájí i vyšší cenu ve srovnání s loňským modelem P10. Jednak je pořád je asi o 10 procent levnější než Galaxy S9+ a o 8 tisíc levnější než iPhone X, jednak P20 Pro přináší obrovský kvalitativní skok dopředu. Konkurenti musejí v příští generaci přidat.