Huawei P20 Lite je tak trochu otloukánek ve stínu výkonnějšího modelu Huawei P2

0 Pro, který sklízí pochvaly zleva i zprava. To se ale týká pouze pozornosti nadšenců a médií. Mezi zájemci o nový telefon je naopak Huawei P20 Lite horké zboží. Předchozí modely řady P Lite totiž patří mezi nejprodávanější telefony na českém trhu a P20 Lite je řádově lepší než jeho předchůdci.

Nejde jen o to, že za rok došlo ke zvýšení výkonu, ale o celkové pojetí telefonu. Dřívější odlehčené modely byly odlehčené až moc. Letos má P20 Lite vše důležité – moderní displej (ano, s výřezem), 4 GB operační paměti (to je opravdu znát), 64 GB prostotu pro data, nový konektor USB Type-C, a dokonce i místo na paměťovou katu a sluchátkový konektor.

To nejlákavější na P20 Lite je pravděpodobně design, který zaujal kolegyni Báru natolik, že se rozhodla týden telefon sama testovat, i když běžně používá starší verzi iPhonu. K tomu asi není co dodat; cílovou skupinu Huawei nepochybně dokázal oslovit přes (nebo právě pro) podobnost s iPhonem X. Na test jme měli nudnou černou verzi telefonu, ale i tak protažený displej s ušima dokázal zaujmout.

Jako levný iPhone

Kvalita zpracování je na podobné úrovni jako u dražší verze P20 Pro, tedy na vysoké. Rám telefonu je kovový, předek i záda pokrývá tvrzené sklo a levnější model je dokonce o torchu praktičtější. Nejen, že je kompaktnější, ale je možné ho odemknout z obou stran. Čtečka otisků je na zadní straně telefonu, na přední lze využít odemykání obličejem. Podobně jako u P20 Pro jde o milé překvapení. Sice se nám nepovedlo přijít na to, jak telefon probudit automaticky při vytažení z kapsy, ale po stisku vypínače telefon okamžitě zaregistruje obličej a odemkne se.

To, že je P20 Pro při odemykání tímto způsobem rychlejší a stejně spolehlivý jako systém FaceID u iPhone X nás překvapilo. Že ale iPhonu konkuruje i model za 9 tisíc korun, to je velké překvapení. Je sice možné, že Apple má bezpečnější systém, ale v praxi rozdíl není. Na fotku Huawei nereaguje, a to jako ochrana proti náhodným zlodějům bohatě stačí. Čtečka otisků vzadu pak funguje spolehlivě a rychle. Nic jiného se od Huawei ani nedalo čekat.

Displej „s ušima“ respektive výřezem se podle všeho stane standardem. I když Apple nebyl první, kdo zvolil takové řešení, právě Apple ovlivnil ostatní výrobce. Výřez mohou údajně mít i chystané telefony od Samsungu. Huawei P20 Lite tak naskakuje včas na trendovou vlnu. Samotný displej má LCD panel s FullHD+ rozlišením, bez podpory HDR, jinak ale vypadá dobře, není mu co vytknout. Kvalitní panely už ale používají výrobci i u levnějších telefonů, prim hraje design a malé rámečky.

Výkon bez drhnutí

Vnitřní výbavu jsme popsali už v úvodu. Huawei použil vlastní osmijádrový procesor, doplnil ho o 4 GB RAM a přidal 64 GB prostoru pro systém a data. Za 9 tisíc se dají koupit starší telefony s vyšším výkonem včetně sesterského Honoru 8 (a vlastně už i Honoru 9), ale mezi novinkami má v této cenové hladině konkurence telefony s výkonem podobným. Jako plus je možné vnímat podporu MicroSD karet, ale pouze výměnou za jednu SIM místo podporovaných dvou, i to je ale nadstandard, stejně jako přítomnost sluchátkového konektoru.

Už u předchozích modelů Huawei dokázal s omezeným hardwarem nabídnout plynulý systém se svou nadstavbou EMUI. Novinka má Android 8, který je plynulejší sám o sobě a při testování bylo výjimečné, že by telefon zaváhal. Občas se to stalo při probuzení, kdy se odemkl, ale pak zaškobrtnul při načítání domovské obrazovky.

Příjemná je i výdrž telefonu, který má díky 3000 mAh baterii dost energie na dlouhé dny, ať už v práci nebo při zábavě. Nabíjení nicméně není tak rychlé jako u P20 Pro.

Fotoaparát s překvapením

Milým překvapením je kvalita snímků pořízených P20 Lite. Za denního světla dokáže telefon za 9 tisíc udělat opravdu hezké detailní fotografie. Proti fantastickým snímkům z P20 Pro má slabší dynamický rozsah, ale ve své kategorii se jen tak neztratí. S ubývajícím světlem ale padá do průměru, což je pochopitelné – špičkové snímky ve tmě jsou doménou nejdražších fotomobilů.

Kromě plně automatického režimu má P20 Lite samozřejmě spoustu dalších filtrů a doplňků, díky kterým lze dosáhnout ještě lepších výsledků. Ne každému ale na fotografii budou slušet zkrášlovací úpravy nebo maska kočičky.