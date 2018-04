Telefony Honor si od vstupu na český trh drží pozici mobilů s výjimečným poměrem ceny a výkonu. Nejlépe je to vidět u nejvyšších modelů, které mají téměř shodnou výbavu s telefony skoro dvakrát dražšími. To je i případ nejvyššího modelu značky Honor 10 View. Ten se ale v česku nedal rozumně koupit.

Po čtyřech měsících od svého představení se ale nejlépe vybavený Honor dostal i k nám. A i přes dlouhé čekání je to důvod k radosti, protože Honor s vysokým výkonem a velkou baterkou má jen málo přímé konkurence.

Ještě bez výřezu

Designově připomíná View 10 svého předchůdce Honor 8 Pro díky zádům z barevného hliníku. My jsme testovali model v typické modré barvě. Přední strana je elegantnější. Dominuje jí modernější protažený displej s Full HD+ rozlišením a uhlopříčkou 6". Telefon ale ještě nemá výřez po vzoru iPhonu X, místo toho má nad displejem tenký rámeček s místem pro fotoaparát a sluchátko, dole se pak na pruh pod obrazovkou vešla čtečka otisků prstů.

Čtečka mimochodem nahrazuje i navigační tlačítka systému Android. Možnost mít ovládací prvky vždy po ruce a přitom si zachovat maximum prostoru pro samotné aplikace je návyková. Škoda, že Huawei/Honor tuto funkci aktivněji nepropaguje – ve výchozím nastavení totiž čtečka funguje pouze jako čtečka.

Proti dražším bratříčkům od Huaweie chybí Honoru z pohledu designu jediný důležitý prvek – odolnost vůči vodě. To ale v dané cenové kategorii není výrazná chyba. Vodotěsné jsou hlavně vlajkové modely. Zato má Honor 10 View audio jack.

Samotný displej je víceméně standardní. LCD panel s protaženým Full HD rozlišením je dnes standard. Barevnost je celkem přirozená, jas rozumný, ale nijak oslňující. Kontrast má Honor citelně slabší než telefony s OLED panely. To už tak ale bývá. Levných telefonů s OLED obrazovkou moc není.

Vlastně vybavenější než Mate 10 Pro

Honor 10 View je vlastně loňský model. To se vedle displeje bez zářezu projevuje jen použitým procesorem. Kirin 970 je ale stále to nejlepší, co má Huawei/Honor k dispozici. Snapdragon 845 je výkonnější, stejně jako Exynos v Galaxy S9, ale v praxi není rozdíl markantní. Slabší je čipová sada z dílen Huaweie u grafiky, pozná se to v náročných 3D hrách, v běžném provozu vůbec, naopak v některých oblastech je systém od Huaweie rychlejší než konkurence. Vyladěný Android 8 působí plynule a ani s přepínáním aplikací není problém. Příjemně se dá hrát i Shadowgun Legends a další 3D střílečky. Jen je nutné počítat s tím, že při hraní rychleji ubývá baterka.

Procesor doplňuje nadstandardní kombinace 6 GB operační paměti a 128 GB pro data. Na trhu jsou i telefony se 256GB úložištěm nebo 8 GB RAM, ale to jsou výstřelky, které uživatelé většinou nedocení, zatímco skok ze 4 na 6 GB ještě pořád znát je a 128 GB je poměrně těžké zaplnit i v případě, že využijete možnost stáhnout si off-line video z Netflixu nebo spoustu hudby ze Spotify. A protože Honor 10 View podporuje i paměťové karty, na rozdíl od modelu Mate 10 Pro nebo Huawei P20 Pro kapacita úložiště určitě nikomu vrásky dělat nebude.

Telefon umožňuje používat LTE na obou vložených SIM a nechybí mu ani NFC čip, takže je možné nastavit placení mobilem Google Pay – pokud to podporuje vaše banka, v Česku to je Moneta, mBank, Komerční banka a J&T.

Světlou stránkou Honoru pak je baterie s kapacitou 3750 mAh. To je sice o trochu méně než u Mate 10 Pro nebo Huaweie P20 Pro, ale telefonu to bohatě stačí. Jak je u značky tradicí, telefon vydrží i extrémně náročné používání s rezervou. Pět šest hodin aktivní obrazovky není při použití dvou SIM a Bluetooth sluchátek problém.

Fotoaparát s limity

Honory vždycky fotily na svou cenu dobře a Honor 10 View tradici drží, byť dojem z něj nemůže být vyloženě nadšený po měsíci stráveném s telefonem Huawei P20 Pro, který svým fotoaparátem utekl konkurenci a zvedl laťku pro všechny, tedy i pro své levnější sourozence.

Honor View 10 má na zádech tradiční dvojici senzorů – barevný a černobílý. Barevný má rozlišení 16 MPx, černobílý je dokonce 20Mpx, ale to není nic proti celkem 68 Mpx, které má na zádech Huawei P20 Pro. Optika má světelnost f/1.8, což je slušné, ale slabší ve srovnání s rekordní Galaxy S9. Navíc chybí funkce, která ze snímků u P20 a P20 Pro odstraňuje šum. Přední kamerka má rozlišení 13 Mpx a průměrnou světelnost f/2.0. Ani jeden objektiv pak nemá optickou stabilizaci obrazu.

Po softwarové stránce View 10 nabízí automatické rozpoznávání scén první generace podobné tomu, co umí Mate 10 Pro. Při rozpoznávání scén je ale pomalejší, zejména ve srovnání s mnohem pokročilejší umělou inteligencí u P20 Pro.

Související Fotogalerie Takhle fotí Honor 10 View

Výsledky fotoaparátu, alespoň u fotografií pořízených během těch pár dní, po které jsme telefon měli k dispozici, nejsou důvodem k nadšení. To je ale dané hlavně trochu nefér srovnáním s nejlepšími fotomobily současnosti v podobě P20 Pro a Galaxy S9. Samy o sobě záběry z Honoru 10 View obstojí. I snímky pořízené ve slabém umělém osvětlení ujdou, byť mají více šumu a méně detailů než u zmíněné dvojice. Rozdíl v ceně kolem devíti tisíc takové nedostatky omluví.

V zimě byl zajímavější

Honor View 10 patří mezi nejlepší telefony, jaké se dají za necelých 13 tisíc koupit. Skutečným soupeřem je pro Honor asi jen OnePlus v podstatě s totožnou cenou (499 eur), který má AMOLED obrazovku, ale jen 64GB paměť bez podpory paměťových karet. OnePlus má i slabší baterku, ale hlavně není skladem. Problém Honoru je v tom, že konkurence je za humny. Už za měsíc do Evropy přijde nový Honor 10 s prvky převzatými z řady Huawei P20 a v červnu chce trh rozbít Asus se Zenfonem 5Z, který má stát 13 tisíc korun.