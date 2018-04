MiBand od Xiaomi je fenomén, který dokázal v prodejích porazit i Apple Watch s masivním marketingem. Hlavní výhodou náramků od Xioami byla vždy nízká cena, výborná výdrž baterie a solidní nabídka funkcí. Amazfit COR chce navázat na dědictví Xiaomi a nalákat zákazníky na barevný displej i lepší podporu upozornění z mobilního telefonu.

Výrobcem náramku Amazfit COR přitom není „čínský Apple“, ale společnost Huami, která je s Xiaomi majetkově propojená. Naše první setkání se značkou Huami Amazfit ale nedopadlo úplně nejlépe. Věci, které fungují u náramků MiBand, jsou u Amazfitu trochu jinak a nové funkce, po kterých zákazníci volali, nejsou tak přesvědčivé.

Kovový lesk a silikon

Amazfit COR je designově „v pohodě“. Tohle označení jsem slyšel více než jednou, když jsem náramek ukazoval svému okolí. Kovový rámeček kolem displeje náramku působí luxusnějším dojmem než čistě jednoduché objetí silikonu u MiBandů. První zdání ale klame,

Hodnocení náramku se rychle změní při aktivaci displeje s úhlopříčkou 3 centimetry a rozlišením 80 x 160 bodů. Výrobce totiž použil LCD panel, který vypadá citelně hůře než malý OLED displej u MiBandu 2. Zatímco ikony a čísla na MiBandu působí i přes nižší rozlišení ostře a čistě, Amazfit COR vypadá lacině.

Dojem se bohužel nevylepší ani po nasazení náramku. COR na ruce není příjemný kvůli kombinaci velikosti náramku a použitého materiálu. Tělo chytrého zařízení tvoří pevná ocel. Rámeček ze zušlechtěného železa je pevný a odolný, ale je nepoddajný a nepřizpůsobí se tvaru zápěstí. K nepohodlí při nošení přispívá i nový systém pásků. Nejde už o jeden díl, do kterého se musí jádro s displejem vmáčknout. Místo toho jde o dva díly, které mají také vyztužené konce. Pro uživatele s menším zápěstím to nebude problém, já jsem nevydržel mít na ruce náramek celý den, natož si ho nechat i na noc.

Z pohledu konstrukce je nutné pochválit nabíjení – není nutné vyndávat jádro náramku a zasunovat ho do kabelu jako u MiBandu. Místo toho se o nabíjení stará kabel s magnety, který hezky drží a na místo zaklapne v podstatě sám. A nabíjení je nutné jen jednou za dva, tři týdny. Na výborné úrovni je i odolnost včetně vodotěsnosti do tlaku 5 atmosfér. S náramkem lze plavat, není to jako s telefony, které jsou vodotěsné, ale do bazénu ani moře s nimi nemůžete. Paradoxní je, že náramek neumí měřit aktivitu při plavání, tedy měří jen vydanou energii v závislosti na čase a srdečním tepu.

Mezi náramkem a hodinkami

Poměrně velký plně grafický displej dává náramku Amazfit možnost zobrazit mnohem více informací, než kolik zvládá MiBand 2. Hlavní využití nachází tato vlastnost ve spojení s notifikacemi z telefonu. Zároveň ale naráží hned na několik problémů. Tím největším je fakt, že Amazfit je primárně určený pro čínský trh a jeho lokalizace zaostává. Aplikace MiFit je v češtině, ale samotný náramek nikoliv. Neumí například zobrazit znaky s diakritikou. V mnoha případech se navíc zprávy nevejdou na obrazovku, respektive hodinky neustále a dělí slova, která se nevejdou. Systém je připravený na systém „co znak, to slovo“, ne na abecedu.

Ovládání náramku je jednoduché a kombinuje malé senzorické tlačítko pod obrazovkou a samotný dotykový displej. Nepříjemné ale je, že náramku všechno dlouho trvá. Probuzení pohybem funguje docela spolehlivě a přijatelně rychle. Samotný přechod mezi položkami menu je ale občas frustrující. Nejspíše je to schválně, pohyb v menu je v krocích, ne plynulý, ale příjemné to není, když provádíte plynulý pohyb prstem. Jednoduché ťukání na displej MiBandu 2 a cyklování mezi obrazovkami působí přirozeněji, stejně jako třeba ovládání náramku Honor Band 3.

Funkce náramku jsou poměrně omezené. Nabízí zobrazení času, aktuálního počasí i předpovědi na další dny, ale u sportu se omezuje přímo na náramku na jeden program, který je nutné ručně aktivovat, pak měří čas a průběh tepové frekvence. Dražší konkurence přitom sama pozná zvýšenou aktivitu a začne ji monitorovat. Přesnost měření závisí na tom, jak dobře náramek sedí na ruce, ve vodě pak měření tepu není úplně spolehlivé, asi vadí voda mezi senzorem a kůží.

Celkově to má Amazfit COR těžké. Vypadá sice možné lépe než MiBand 2, ale ani lepší podpora notifikací nás v praxi nepřesvědčila. Cena je stále přijatelná, COR stojí méně než dva tisíce. Ale za stejnou cenu se dá koupit Honor Band 3 nebo dva MiBandy 2 is s několika výměnnými náramky.



Náramek na test zapůjčil obchod xiaomimobile.cz