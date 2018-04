Hodit mobil do kanálu, sjet po zadku holou skálu… Upravená slova legendární písničky Olympicu se k testování telefonu Evolveo G8 skvěle hodí. S telefonem na zadku jsem totiž při skautském úklidu lesoparku sjel dobrých deset metrů po svahu a Strongphone G8 se podíval i do bahna, které připomíná to, co se občas skrývá pod kanálovou mřížkou.

S obyčejným smartphonem by podobné dobrodružství skončilo v lepším případě drsnými škrábanci, v horším případě rozbitým displejem na telefonu, který kvůli poškození vodou nejde zapnout. Odolné telefony, které mají horší technické parametry, ale něco vydrží, jednoduše mají něco do sebe, i když v běžném provozu nemusí nutně vzbudit nadšení.

StrongPhone G8 je na odolný telefon docela tenký, má v pase 12 milimetrů, své určení ale prozrazuje jasně. Rámečky kolem displeje jsou větší, než se dnes nosí, a na ně navazuje ještě vrstva pryže, která chrání telefon při pádech. Konstrukce telefonu je ze slitiny titanu a rozhodně nehrozí, že by se telefon v kapse ohnul. Neprohnul se ani poté, co jsem se s ním v zadní kapse vezl po skále. Překvapivé je jen to, že displej nemá další vrstvu ochrany v podobě výrazně vyvýšených okrajů. Guma přesahuje krycí sklo displeje pouze o zlomek milimetru. Použité Gorilla Glass 3 je ale podle všeho dostatečně odolné. Telefon jsme jen během natáčení pustili displejem na stůl nebo na zem více než desetkrát, během testování zažil pádů několik desítek

Záda telefonu už vyvýšená trochu jsou a dobře tak chrání čočku fotoaparátu i čtečku otisků. Nezanedbatelnou výhodou pogumovaného zadního krytu je fakt, že na něm nejsou vidět otisky prstů. Nemluvě o tom, že takový telefon nepotřebuje pouzdro, bez kterého majitelé telefonů se skleněnými zády používají své mazlíčky jen v posteli s ochrannou sítí kolem.

Proti vodě i kyselině

Vedle vysoké mechanické odolnosti se Evolveo StrongPhone G8 chlubí také ochranou proti pronikání prachu a vody podle standardu IP68. To v podání Evolvea znamená až půl hodinovou koupel v hloubce 1,2 metru. Splnění požadavků standardu MIL-STD-810G:2008 pak zajišťuje odolnost vůči nízkému tlaku, vlhkému prostředí, slunečnímu záření a kyselému prostředí. V praxi to možná využijí některé specifické profese, pro většinu zákazníků je to jen „cool věc“. K ochraně telefonu před vodou přispívá překrytí konektorů gumovými zátkami. Ty brání vodě v průniku do napájecího konektoru a konektoru pro sluchátka i do šuplíku se dvojicí telefonních karet. Šuplík na SIM je vůbec rafinovaný. Je hluboko v těle telefonu a vytáhnout jej chce dlouhé nehty a chvilku snažení.

Při testování se nicméně telefon ubránil potupnému utonutí, půl hodiny ve vaně i pár minut ve dřezu při natáčení přežil bez úhony – a to už měl za sebou i testy mechanické odolnosti, jejichž následky teoreticky a často i prakticky vodotěsnost narušují. Voda se nedostala ani pod jednu krytku, což je dobrá zpráva – působí to jistěji než odhalené konektory vodotěsných telefonů typu Galaxy S9 nebo Huawei P20 Pro. Nutno ale podotknout, že stejně jako ochranné vrstvy telefonů bez krytek se i gumové zátky mohou časem ochodit. I proto by telefonu slušelo třeba bezdrátové napájení.

Slušná výbava, slabší výkon

Nejviditelnější součástí výbavy telefonu je samozřejmě displej. Ten ve Strongphonu G8 není nijak výjimečný. Má úhlopříčku 5,2“ s poměrem stran 16:9 a jen HD rozlišení 1280 x 720. Ani jas není rekordní, špičkové modely mají možná dvojnásobný maximální jas a mnohem rychleji se přizpůsobí okolním podmínkám. Ve své kategorii na tom Evolveo ale není tak zle. Displej je použitelný, byť působí nemoderně. Na sledování videa na Youtube určitě stačí.

Hlavní prvek vnitřní výbavy je čipová sada od MediaTeku MT6755 (Helio P10). Výkon procesoru je možné s přimhouřenýma očima označit za dostatečný s výsledkem 53 bodů v testu Antutu benchmark. Solidní reakce systému stojí spáše na dostatku operační paměti s kapacitou 4 GB. Tím ale kritika v podstatě končí. Úložiště telefonu je pěkných 64 GB s možností obětovat jeden ze dvou slotů na SIM a rozšířit úložiště ještě o paměťovou kartu.

Použitá čipová sada sice nemá skvělý výkon, ale nabízí solidní výbavu v podobě českého LTE a NFC čipu s podporou bezkontaktních plateb Google Pay (dříve Android Pay). K tomu je nutné přičíst čtečku otisků prstů, která sice není nejrychlejší ani nejpřesnější na světě, ale pořád je příjemnější než zadávání PINu.

Úplně pozitivní není zkušenost s výdrží baterie, Akumulátor s kapacitou 3000 mAh vydrží celý den, ale od odolného, skoro outdoorového, telefonu s pouze HD displejem jsem čekal více. Velký podíl na spotřeb mělo osazení obou slotů pro SIM a sdílení internetu do notebooku. To je bohužel slabina čipových sad od MediaTeku – bezdrátová část není optimalizovaná tak dobře jako u procesorů Snapdragon. Telefon alespoň podporuje rychlé dobíjení.

Fotoaparát od Samsungu

Mezi hlavní lákadla Strongphonu G8 má být fotoaparát, a do jisté míry mezi ně opravdu patří. Zadní fotoaparát s rozlišením 20 Mpx má senzor Isocell od Samsungu a slibuje věrné podání barev. V dobrých světelných podmínkách jsou snímky z Evolvea nadstandardně povedené. Slabší je dynamický rozsah, ale snímky jsou překvapivě detailní a barvy vypadají přirozeně. S horším světlem jde kvalita rychle dolů, ale to je u telefonů mimo absolutní špičku běžné.

Problém pro telefon nicméně představují, i za slušného světla, pohybující se objekty. Stačí, aby se pes nebo člověk trochu zavrtěl, a snímky jsou rozmazané. Ještě výraznější je tento efekt u snímků pořízených v HDR režimu. Snímání s vícenásobnou expozicí trvá déle než sekundu a je proto obvyklé, že se v záběru objevují „duchy“, některé HDR snímky jsou navíc výrazně přeexponované, než aby jen zvyšovaly dynamický rozsah a saturaci barev.

Selfie kamerka s rozlišením 5 Mpx je podprůměrná až špatná, zajímavé na ní možná je to, že lze při focení sloučit záběry z obou senzorů do jednoho, jako to nabízí u svých smarpthonů Nokia. Žádná velká radost to není.

Celkově se telefon s těmito vlastnostmi může zdát při ceně 7990 drahý. Při porovnání s konkurencí to ale není zdaleka špatné. Evolveo má spoustu paměti, použitelný hlavní fotoaparát a čtečku otisků prstů i NFC – tuto kombinaci žádný odolný konkurent nemá. Android 7 v čisté podobě dokonce dostal v průběhu testování i aktualizaci. Výrobce tak může ještě vyladit HDR režim u fotoaparátu. Hlavně se ale připlácí za odolnost, a v té Evolveo nezklamalo.