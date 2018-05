Surface Book od Microsoftu je počítač, který mě v kombinaci s novou verzí Windows 10 April Update přiměl k experimentu. Zkusil jsem Surface používat přesně tak, jak si to Microsoft vysnil. Krásný a výkonný hardware, čistý operační systém, dotykové ovládání i dotykové pero vypadaly lákavě. Tak lákavě, že jsem i na telefon nainstaloval prostředí Microsoft Laucher, abych mobil a počítač propojil.

Malý experiment nedopadl úplně podle představ. Proti nadšení ze skvělého displeje s netradičním poměrem stran se postavila jiná zjištění. Tím nejvýraznějším byl fakt, že Microsoft neumí dokonale vyladit Windows ani pro svůj vlastní hardware. Ono vlastně nejde tak úplně o Windows samotné, ale o webový prohlížeč Edge. Za to, že jde o nepoužitelný paskvil, inženýři z hardwarového týmu úplně nemohou, ale zážitek z luxusního počítače to výrazně kazí, a je to škoda.

Notebook, tablet i malířské plátno

Surface Book zaujal už ve své první generaci netradičním systémem propojení klávesnice a displeje. Při složení je totiž mezi displejem a klávesnicí zůstává asi centimetrová mezera. O to působivější je ale otevírán a zavírání notebooku. Surface Book byl v podstatě prvním notebookem od Microsoftu po řadě tabletů Surface, ale nejde o čistý laptop. Displej se od pevné základy s klávesnicí dá oddělit a používat jako plnohodnotný tablet. V mezeře se navíc nehromadí chmýří a další drobný nepořádek z batohu, jak by se dalo čekat.

Po rozevření se ukazuje, že inženýrsky vypiplaný pant není úplně dokonalý, neumožňuje totiž notebook položit tak, aby byl displej i klávesnice v jedné rovině. To není optimální pro práci, je to spíše bezpečnostní prvek, když někdo zavadí o displej a „vezme ho s sebou“, popřípadě když se po notebooku projde domácí zvířena. Nic z toho se naštěstí Surface Booku nestalo, ale i při práci bych chvílemi ocenil možnost displej více naklonit.

Po stisku vyhrazeného tlačítka lze nicméně displej vyjmout, otočit o 180 stupňů a použít Surface jako prezentační zařízení nebo soukromé kino například v omezeném prostoru letadla. Nutno ale podotknout, že obrazovka s poměrem stran 2:3 a tím pádem i základna je poměrně hluboká, takže na stolku v letadle nebo ve vlaku nemusí Surface Book sedět úplně ideálně.

Zajímavou variantou použití je také sklopení otočeného displeje do režimu, který konkurence s panty otočnými o 360°používá jako režim tabletu. U Surface Booku se tak stává spíše malířské plátno položené na stole s příjemným nízkým sklonem. Jako tablet lze počítač používat jednoduše oddělením celého displeje. Díky tomu je lehčí, ale kvůli celkové velikosti není úplně praktický. I když jsem dlouho používal Alphu 12 od Aceru, tedy tablet s Windows, U Surfacu jsem nenašel příležitost, kdy bych ocenil samotný tablet bez klávesnice – i proto, že chybí stojánek, který by ze Surfacu udělal kompaktní přehrávač videa.

Výbava vedená displejem a klávesnicí

Z technického hlediska je na výbavě Surface Booku pravděpodobně nejzajímavější fakt, že se v oddělitelné klávesnici skrývá kromě baterie také grafická karta GeForce GTX 1050. Schopnost dostat do stísněného prostoru kartu, na níž lze hrát i nové hry ve slušné kvalitě, je úžasná. U notebooku zaměřeného primárně na manažery a vývojáře ale není stěžejní, jakkoliv je hezké spustit na notebooku Zaklínače 3. Nejvíce mi během používání vyhovovaly základní vlastnosti – kvalitní displej, špičková klávesnice a také výborná výdrž.

Obrazovka menšího modelu s úhlopříčkou 13,5“ má poměr stran 2:1 a rozlišení 3000 x 2000 bodů. Podobně jako Pixel od Googlu nabízí více prostoru na výšku. Není to ideální na hry ani video, ale při práci ve Wordu nebo Excelu i při prohlížení webu je vyšší obrazovka skvělá. Nenarazil jsem ani na problémy s vysokým rozlišením. V tom se Windows 10 zlepšily. Dotykový povrch obrazovky znamená spoustu odlesků, ale možnost sáhnout prstem, kam je zrovna potřeba, je praktické. Snadno se na to zvyká, i když většinu času používám počítače bez dotykové obrazovky, na displej Surfacu jsem sahal skoro pořád. A to notebook od Microsoftu nemá vůbec špatný touchpad.

Klávesnice, kterou Microsoft pro svůj hybridní notebook vyvinul, je opravdu povedená. Má solidní chod kláves a jasně čitelnou odezvu. Díky tomu se na Surfacu skvěle píše, a nejen ve srovnání s tablety Surface, jejichž klávesnice není žádný zázrak. Klávesnice je navíc podsvícená, což se hodí v šeru nebo úplné tmě.

Surface navíc vydrží pracovat „od rána do večera“. Akumulátory jsou v tabletové části s obrazovkou i v základně s klávesnicí a Surface Book reálně zvládne přehrávat 15 hodin lokálního FullHD videa a kancelářská práce s Wi-Fi přetáhne osmihodinový pracovní den s přehledem. Při hmotnosti 1,62 kilogramu v testované konfiguraci je to výborné. Na trhu jsou sice lehčí a tenčí hybridní notebooky, ale takovou výdrž nemají ani zdaleka, alespoň ne ty, které zatím prošly redakcí.

Surface přitom moc nešetří na výkonu. Procesor Intel Core i7-8650U je v dané kategorii špička, a kromě integrované grafiky je k dispozici i v podstatě herní grafická karta od Nvidie, která si poradí i s virtuální realitou. Úložiště neohromí, ale ani nezklame, SSD s kapacitou 256 je pro kancelářskou práci dostatečných, Microsoft jen z neznámých důvodů šetří na operační paměti. V počítači, který se prodává asi za 55 tisíc korun, je jen 8 GB RAM. To je základní hodnota, kterou lze najít v noteboocích s méně než poloviční cenou. A operační paměť je pro dobrý pocit z práce na počítači důležitá.

I přes menší kapacitu RAM ale Surface Book v testu PCMark 10 získal výborných 3790 bodů. To je s přehledem nejvíce mezi hybridními PC a ultrabooky, které jsme zatím testovali. Překonal o 250 bodů i Lenovo Thinkpad Carbon X1. Navíc při tom nebyl slyšet, v části s tabletem ani není žádný větrák.

I přes omezenou kapacitu operační paměti a kompromisy spojené s netradiční hybridní konstrukcí je Surface Book druhé generace skvělý kus hardwaru. Několik momentů ale ukazuje, že Microsoft nemyslí dostatečně dopředu. Největším zklamáním je nabídka portů. Zatímco magnetický konektor napájení je skvělý a chrání notebook před poškozením v případě zachycení kabelu, nestačí to. V konektorové nabídce je totiž pouze jeden USB Type C port a dva klasické porty USB-A. To je na profesionální zařízení málo, zvláště, když notebooku za tolik peněz chybí technologie Thunderbolt, přes kterou by šlo snadno připojit několik monitorů nebo extrémně rychlá úložiště používaná v grafických studiích. V ceně by také mohlo být dotykové pero, se kterým si Surface rozumí.

Zásadní problém ale představuje software. Je to paradox, protože Windows 10 pokládám za výborný operační systém. Ale pokud má Surface Book představovat vlajkovou loď Windows, která láká na čistý operační systém bez balastu, musí fungovat dokonale. A nefunguje. Microsoft nedokázal svůj vlastní prohlížeč na svém vlastním počítači vyladit tak, aby fungoval alespoň přijatelně. Při delším používání s větším množstvím otevřených záložek aplikace celý počítač zpomalila na úroveň netbooku za čtyři tisíce korun.

Samotný Surface za to nemůže, dokonce ani 8 GB RAM není nutně hlavní zdroj problémů. Edge s deseti otevřenými záložkami totiž dostane na kolena dostat i herní notebook se 16 GB RAM a ještě výkonnějším procesorem. Je to ostuda, a možná je i trochu nepatřičné hodnotit Surface ve stínu jedné aplikace, kdy ji lze snadno nahradit jinou. Ale pokud je Surface Book 2 vlajková loď Windows, tak jí Microsoft nesmí webovým prohlížečem prorážet trup pod hladinou ponoru. Když si ale odmyslíte Edge a urychleně ho nahradíte Operou, Firefoxem nebo, a to asi ideálně, Chromem, bude po problémech a pachuť zmizí.

Na doma si nicméně za 55 tisíc korun Surface Book, jen pro radost z inženýrské práce odborníků v Redmondu, nikdo nekoupí. Za firemní peníze to bude jiné. Surface Book je krásná stylovka, která nutně musí polaskat manažerské ego, navíc v tak malém notebooku nikdo jiný GeForce GTX 1050 nemá a Surface Book patří mezi rekordmany i ve výdrži na baterii, a to něco znamená.