Hodnota zdánlivě průměrného produktu se může rychle změnit. Může se objevit výrazně lepší konkurent, výrobce může přidat nové funkce nebo, jako v případě Nokie 7 Plus, může přijít nová verze Androidu. Nokia 7 Plus patří mezi pár telefonů, na kterých je už nyní možné zkoušet nový systém ovládání Androidu P. A to je rozhodně Plus.

Ani původní dojmy, které telefon udělal před konferencí Google I/O, přitom nebyly špatné. Nokia 7 Plus je lepší než loňské modely, a při zvážení všech pro a proti jde aktuálně o nejzajímavější model známé značky. Sázka na čistý Android, a u tohoto mobilu i přímo účast v programu Android One, se vyplácí a bude jen dobře, když si toho všimnou i zákazníci bez technických znalostí.

Konzervativní kráska

Je to paradoxní, ale design telefonů prodávaných pod značkou Nokia je spíše obyčejný a v podstatě nezajímavý. Značka patří finské firmě HMD Global, ale za telefony je znát obrovský vliv Foxconnu. Tchajwanský obr, který je nejznámější jako výrobce iPhonů, zajišťuje fyzickou produkci telefonů Nokia a podle všeho má vliv i na to, jak telefony vypadají. Nejspíše proto mají konzervativní design, který zaostává za trendy, které primárně tvoří Apple a Samsung.

Související 9. 5. Google boduje: Asistent se už letos naučí česky a Android P bude dbát o naše duševní zdraví 9. 5. Inteligentní asistent od Googlu bude mluvit česky a zvládne vyřídit i telefonáty. Nová verze Androidu bude více hlídat, jak uživatelé tráví čas...

Nokia 7 Plus už má modernější protažený displej, celkové tvarosloví telefonu se ale nezměnilo. Testovaný mobil by vypadal opravdu nudně, kdyby výrobce nepřidal povedené barevné akcenty. Testovaná černá verze má na bocích krásně kontrastní bronzový odstín a působí ve výsledku docela pohledně. Zajímavě vypadá i sněhově bílá verze se stejnými bronzovými prvky. Celkově však Nokia 7 Plus neuchvátí tak jako křivky Galaxy S9 nebo měňavá barvy Huawei P20 Pro v barevném provedení Twillight.

Vedle krásy se sluší zhodnotit také užitný design, a tam Nokia 7 nijak neztrácí. Rámečky kolem displeje jsou menší než u loňského modelu, čtečka je na zádech uprostřed, ovládací prvky jsou na svých místech a logo Nokia nad displejem je vlastně tradiční a nijak zvlášť nepřekáží.

Na úrovni je konektorová výbava – napájení je samozřejmě přes USB Type-C a telefon má i konektor pro sluchátka. Dovnitř pak lze vložit buď dvě SIM nebo jednu telefonní a jednu paměťovou kartu. V balení je i obyčejné, ale praktické, silikonové pouzdro a použitelná sluchátka. Škoda jen, že zvuk přímo z telefonu je pouze mono a jen průměrný.

Střední třída bez výstřelků

HMD Global prezentuje Nokii 7 Plus jako telefon střední třídy s dobrým poměrem ceny a výkonu. Faktem ale je, že s cenou kolem 10 tisíc korun je testovaný telefon už v kategorii, kde se od telefonů dá čekat alespoň jeden či dva prvky výbavy obvyklé u vlajkových lodí, jako je výkonný procesor u značky Honor nebo dříve třeba fantastický OLED displej u Alcatelu Idol 4S. Nokia však ničím nevybočuje.

Nejlépe viditelným prvkem výbavy je protažený LCD displej s úhlopříčkou 6“ a rozlišením 2160 x 1080 bodů. Displej kryje ochranné sklo Gorilla Glass 3, což je starší varianta, jejíž výhodou je lepší schopnost odolávat nárazům za cenu větší tloušťky. Displej sám o sobě nepřekvapí. Má rozumné podání barev, ale mohl by být jasnějším, a hlavně rychleji reagovat na změnu okolního osvětlení. Na druhou stranu ale jako bonus nabízí krátké zobrazení notifikací na obrazovce uspaného telefonu. Always-On displeje u Samsungu nebo Huawei to nenahradí, ale minimálně je to zajímavé.

Vnitřní výbava staví na relativně nové čipové sadě Snapdragon 660, která si v kombinaci se 4 GB RAM sáhne v testu Antutu Benchmark na 140 tisíc bodů, a to není špatný výsledek. Procesor se chová spořádaně i v běžném provozu, telefon si poradí i s hrami díky výkonnějšímu grafickému jádru, ale odstup od špičkových modelů se Snapdragonem 845 je samozřejmě jasně viditelný. Naštěstí je znát i vyšší výkon v opačném gardu, ve srovnání s levnějšími mobily jako je Xiaomi Mi A1. který má stejně jako Nokia 7 Plus 4 GB RAM a 64GB úložiště.

Narozdíl od Xiaomi ale Nokia nešidí bezdrátovou výbavu – Nokia 7 Plus má NFC čip, který je nutný pro využití služby Google Pay. To je vleká výhoda, ale zase platí, že mezi telefony za 10 tisíc je NFC absolutní nutnost, stejně jako podpora rychlého LTE.

Výbornou součástí výbavy je akumulátor s kapacitou 3800 mAh. To není rekordní hodnota, ale jde o nadprůměr. Nokia navíc s energií i díky novému procesoru zachází úsporně a většina potenciálních kupců se nejspíše dočká dvou dnů bez nabíjení. V našem případě se Nokia bez problémů vyrovnala výdrži telefonů Huawei P20 Pro a Mate 10 Pro, které patří mezi etalony v této kategorii.

Fotoaparát bez fanfár

Nokia 7 Plus lákala na obnovenou spolupráci se známou optickou značkou Zeiss, na které stavěla i legendární Nokia 808 Pureview. Velkolepé sliby se ale nepovedlo úplně naplnit. Duální fotoaparát s hlavním 13Mpx snímačem a světelností f/1.75 doplněným o zoomový objektiv totiž fotí slušně, ale neohromí tak, jako kdysi fotoaparát v Honoru 8. I u Nokie 7 Pro platí, že fotí dobře v dobrém světle, ale v šeru tápe.

Někdy se i za horších podmínek povede pěkný snímek, ale většinou je to slabé. Totéž platí proselfie kamerku, která nemá autofocus – pokud nedáte telefon do správné vzdálenosti, budou autoportréty špatně zaostřené. S ostřením jsou někdy problémy i u portrétního režimu hlavního fotoaparátu. Žádná velká sláva není ani HDR režim – moc nefunguje a zpracování snímků trvá déle, než by bylo milé. To jsou věci, které mohou vyřešit aktualizace softwaru, ostatně v několika případech nám portrétní režim nešlo vůbec pustit, aplikace ukazovala chybovou hlášku. Tak či tak jsme od optiky Zeiss čekali více.

Související Fotogalerie Takhle fotí Nokia 7 Plus

Android s budoucností

Nokia 7 Plus je mezi telefony s Androidem v podstatě jednorožec – vzácný, neviditelný pro všechny, kromě vyvolených. Novinka od Nokie totiž patří mezi pouhé procento zařízení, které mají aktuální verzi Androidu 8.1. Skvělá softwarová podpora je základ strategie obnovené Nokie, firma nabízí čistý android a snaží se jej aktualizovat i na levných modelech. Nokia 7 plus jde ještě o krok dál a aktualizace nechává na Googlu díky účasti v programu Android One.

Android přímo od Googlu sám o sobě není žádná velká výhra, je hodně spartánský. Navzdory časté kritice kvůli nabobtnalosti toho Samsungy nebo telefony Huawei s EMUI umí více. Jenže čistý Android znamená bezpečný android. Pravidelné měsíční aktualizace chrání uživatele před potenciálními kybernetickými riziky, a to bude stále důležitější.

Nakonec je tu věc, kterou ocení jen nadšenci do mobilních technologií. Nokia 7 Plus je jeden z jedenácti modelů telefonů, na kterých je už nyní možné testovat Android P, který se dočká oficiálního vydání nejspíše koncem léta. Nokia 7 Plus pak bude také mezi prvními mobily, které dostanou aktualizaci, zatímco majitelé vlajkových lodí velkých značek budou čekat i několik měsíců nebo také tři čtvrtě roku…