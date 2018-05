To nejlepší, co jsme mohli napsat o první generaci QLED televizorů Samsung bylo, že mají skvěle vyřešené připojení herních konzolí a set-top-boxů, a že v malých úhlopříčkách nabízejí bezkonkurenční obraz. Samsung však výrazně prohrával v boji s OLED obrazovkami od LG. Letos se situace mění. QLED se rapidně zlepšil a Samsung QE55Q9FN útočí na pozici nejlepší televize ve své kategorii.

Samsung může jako argument použít spoustu čísel. Vyniká mezi nimi číslovka 2000, která označuje maximální jas, kterého je televizor schopný dosáhnout. Zásadní přínos má ale číslo, které Samsung tají – počet obdélníků, pro které je Samsung schopný na sobě nezávisle vypnout a zapnout podsvícení. Podle všeho jich je několik set. Proti osmi milionům nezávisle svítících bodů OLED panelů to je málo, v praxi ale Samsung dokáže s kontrastem kouzlit.

Jednoduchá elegance s odloženým nepořádkem

Designově je nová generace televizorů Samsung QLED povedená, ale neohromí tak jako papírově tenké OLED panely. Samsung už několik let boduje praktickým přístupem ke kabelům. Vše, co lze, Samsung přesouvá ze samotné obrazovky do odděleného zařízení One Connect Box. Letos ale celý systém ještě vylepšuje Dříve od televize mířily dva kabely – klasický napájecí a potom velmi tenký kabel, který sloužil pro přenos dat, zvuku a videa z One Connect Boxu do televize. Letos už je kabel opravdu jen jeden.

Nový One Connect Box obsahuje obvyklou nabídku konektorů včetně 4 HDMI portů s podporou 4K videa nebo tří USB portů a dvou zdířek na dekódovací karty pro příjem satelitního či kabelového vysílání. Kromě toho do něj Samsung ale vložil i zdroj, takže do televize vede skutečně pouze jeden jediný kabel, který vede elektrickou energii, obraz, zvuk i data. Toto řešení má jednu nevýhodu – One Connect Box je výrazně větší než v předchozích letech, ale to je pochopitelné.

Samotná obrazovka není extrémně tenká, má asi 5 centimetrů v celé ploše, ale to nijak nevadí. U připevnění na zeď Samsung televizi zmenšuje speciální montáží, která televizi přilepí úplně na zeď. Při umístění na nábytek využívá Samsung středový stojan, který vypadá jednoduše, ale je dostatečně stabilní a vejde se i na menší televizní stolek.

Ovladač televize působí povědomě, hliníkový úzký ovladač má jen minimum tlačítek, ale je snadné s ním zvládnout jakoukoliv operaci. Nakonec i zadávání hesel nepůsobí žádné problémy.

Nakonec tu je zvuk, který se proti loňským modelům zásadně zlepšil. Sledovat televizi bez externích sloupových reprosoustav není za trest ani nutně nouzové řešení. Samsung QE55Q9FN má solidní zvukový výkon s velkou rezervou na velikost průměrného českého obýváku a díky větší tloušťce televizoru má dost prostoru i na reprodukci nižších tónů. Samozřejmě, že integrované repro nenahradí systém domácího kina ani pořádné sloupy, ale velké zlepšení se musí ocenit.

Obraz skoro jako OLED

Samsung představil televizory s označením QLED jako reakci na nástup obrazovek s OLED technologií od LG. I když Samsung vyrábí téměř všechny OLED panely pro mobilní telefony a sklízí za ně pochvaly ze všech stran, u televizí se stejné technologii brání. Jako důvod uvádí hlavně vypalování bodů, které dlouho zobrazují stejnou informaci i nižší jas OLED televizorů.

Krátkodobé zkušenosti s testováním OLED obrazovek říkají, že obraz OLED panelů je lepší – má perfektní podání barev a dokonalý kontrast. Dlouhodobé zkušenosti s OLED televizorem nemáme, ale u sedm let používané plazmové televize není „vypalování“ bodů v praxi zásadní problém. U OLEDu to bude podobné. Pokud bude dlouho na jednom místě stejný obraz, jeho „duch“ tam zůstane a bude viditelný při zobrazení jednolité barevné plochy. Záleží hlavně na způsobu používání televize.

Tak či tak se Samsungu letos povedlo obraz LCD televize s LED podsvícením výrazně vylepšit. Díky speciálním filtrům je obraz kontrastnější, má méně odlesků a maximální jas je až neskutečný. V HDR scénách může dosáhnout až hodnoty 2000 nitů, což je světlo dvou tisíc svíček. To je dost na oslnění. A Samsung garantuje, že televize deset let od zakoupení nebude mít žádné „vysvícené“ body, zatímco výrobci OLED televizorů jejich výskyt nepokrývají ani v rámci standardní dvouleté záruky.

Z podstaty použité LED technologie má Samsung také jemnější přechody v šedé barvě, dokáže zobrazit o trochu více informací v tmavých scénách, ale není to zadarmo. Protože má „jen“ stovky světelných zón místo osmi milionů bodů, v kontrastních scénách a na testovacích obrazcích je vidět světelné „halo“ kolem osvícených oblastí, přestože by okolí mělo být černé.

Letošní OLED obrazovky jsme zatím viděli jen krátce na předváděcích akcích a veletrhu CES, takže nemáme pořádné srovnání, ale už nyní je jasné, že Samsung své obrazovky vylepšil více, než LG své OLED panely. Ale i OLEDY jsou letos citelně jasnější, měly by nabízet až 1000 nitů místo loňských 500 až 600 nitů. Vyšší jas LED televizí ale zůstane vhodnější pro denní sledování televize.

Schopnost Samsungu rozzářit obraz naplno využijí hlavně majitelé moderních herních konzolí PlayStation 4 a Xbox One X, ideálně ve výkonnějších verzích PS4 pro a Xbox One X, které mají dostatečný výkon na zobrazení her ve 4K rozlišení. Běžné televizní vysílání HDR nemá a dlouho mít nebude. Samsung sice nabízí „vylepšení“ standardního obrazu o rozšířený kontrast, ale to nefunguje tak dobře jako pečlivě navržený HDR obraz jako ve hrách God of War na PlayStation 4 nebo Gears of War 4 a Forza Horizon 3 na Xboxu One.

S televizním vysíláním Samsung raději čaruje při zpracování pohybu, který je krásně plynulý, vylepšování barev a přepočítávání obrazu na vyšší rozlišení. Programy vysílané ve FullHD vypadají na 55“ obrazovce detailně a přirozeně, alespoň při sledování v aplikaci Kuki TV. U SD programů je znát, jak moc si televize musí vymýšlet, ale není to žádná tragédie, jiná 4K televize na tom nebude s podáním SD obrazu lépe.

Hodnocení obrazu jako špičkového samozřejmě platí primárně pro HDR režim u HDR obsahu a pro kino režim u všeho ostatního. Samsung se polepšil v kalibraci barev a barevné podání je blízké dokonalosti. A c je důležité, proti loňským modelům už není nutné ručně nastavovat HDR režim pro jednotlivé HDMI porty, HDR je aktivní automaticky.

Fantazie pro hráče

Specialitou Samsungu je herní režim s velmi nízkým prodlením mezi stisky tlačítek a přenesením informace na obrazovku. Samsung v této oblasti utíká konkurenci dlouhá léta. Letos navíc přidává i podporu 120Hz obnovovací frekvence a podporu technologie Freesync, která ve spojení s Xboxem One X nabízí proměnlivou snímkovou frekvenci, aby zabránila trhání obrazu ve chvílích, kdy konzole nezvládá udržet stabilní snímkovou frekvenci. Díky spolupráci s Microsoftem umí Samsung také plynule měnit zobrazovací režim. Při hraní her na Xboxu je primární rychlá odezva, ale při puštění Netflixu na Xboxu One televize pozná, že je důležitější obrazová kvalita.

V případě videoher je navíc riziko vypalování bodů vyšší než při sledování televize - hry mají statické grafické prvky a pokud někdo hraje i stovky hodin jeden titul, nějaké následky na obrazovce to zanechat může. LCD obrazovka je z tohoto pohledu přeci jen jistější řešení, i když hráči nejspíše ocení rychlou odezvu víc než případné šmouhy.

Nutné je ale dodat, že skvělé barvy a celková obrazová kvalita vyžadují sedět skutečně před televizí. Při pohledu z boku se projevuje degradace barev a kontrastu, za kterou spojí použitá technologie VA panelu.

Nejchytřejší televize

O kvalitě obrazu a výhodách LED obrazovky proti OLEDu je možné diskutovat. Veškerá diskuse ale končí, když přijde řeč na software a aplikace. Osobně nejraději používám televizi jako hloupý displej s připojeným Shieldem od Nvidie, Xboxem One a PlayStation 4. Když už ale musím používat televizní software, Samsung je jasný král od chvíle, kdy od LG zkopíroval „pruh karet“ ve spodní části obrazovky.

Samsung má svůj software skvěle vyladěný a použité procesory mají dost výkonu na to, co po nich Samsung chce. Nabídka českých aplikací pro televize od Samsungu je bezkonkurenční, nechybí nic, co by mohl uživatel chtít. Od Kuki.TV a Lepší.TV až po Voyo. Spotify, Netflix a Youtube jsou povinnost, Samsung má i Amazon Prime Video nebo Plex a DS Video.

Součástí SW výbavy televizí od Samsungu je také funkce Steamlink, která umožňuje přenášet obraz a zvuk z herního počítače na velkou obrazovku. Tato funkce vyžaduje extrémně výkonný bezdrátový router nebo kabelové připojení televize i počítače. Pak zvládá přenášet obraz ve FullHD rozlišení na velkou plochu bezchybně – stačí k televizi připojit herní ovladač nebo klávesnici s myší.

Samsung letos zavedl i několik novinek. Tou první je propojení se systémem Smarthings. Ten umožňuje z televize ovládat podporovaná zařízení, třeba chytrou pračku, ale také usnadňuje nastavení televize. Díky propojení s mobilem nastaví připojení k Wi-Fi, najde vhodné aplikace a kompletní nastavení je hotové za chviličku.

Ještě větší důraz klade Samsung na funkce Ambiet, která zobrazuje vybranou grafiku nebo aktuální informace podole toho, co si uživatel vybere. Ambient režim je aktivní v nastavené době, kdy je pravděpodobné, že uživatel bude v pokoji s televizí a Samsung slibuje, že běh televize v tomto režimu přijde maximálně na pár desítek korun měsíčně. V Česku ale zatím chybí lokální zdroje zpravodajství a dalších informací, takže jde v současné podobě o zbytečnost. Smysl dává to, co uměly televize Samsung už loni – proměnit se v krásný velký obraz, zejména u televize zavěšené na zdi.

Malý háček nakonec

Letošní nejvyšší modelová řada televizí od Samsungu je jedním slovem skvělí. Kvalita obrazu se v nejnáročnějších disciplínách opravdu blíží OLEDu a v mnoha ohledech má Samsung nad konkurencí navrch. Bohužel si za to korejská firma také nechá zaplatit. Testovaný model s 55“ úhlopříčkou je totiž drahý. 75 990 korun je opravdu dost a levnější modelové řady zase postrádají unikátní vlastnosti řady Q9, jako je dvojitý filtr proti odleskům nebo velký počet samostatně rozsvěcených oblastí. Nejlepší letošní OLED od LG má stát o tisíc korun méně a levnější letošní modely budou opět stát kolem 50 tisíc korun za 55“ úhlopříčku, a to je silná konkurence. Tentokrát ale Samsung vysokou cenu obhájí mnohem snadněji než před rokem.