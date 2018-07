Za používání nejlevnějšího letošního telefonu od Vodafonu by měli jeho majitelé dostat medaili za statečnost. Britský telekomunikační obr si letos u TCL nebo kýho výra objednal velmi levný telefon s podporou rychlého mobilního internetu a bezkontaktních plateb Google Pay. Zákazníci za telefon, který se chlubí i moderním protaženým displejem, zaplatí 2477 korun. A není to úplně dobrá investice.

Vodafone po několika velmi povedených telefonech, které patřily k nejlepším na trhu v poměru ceny a výkonu, klopýtl. Není v tom sám. Zdá se, že si naběhli všichni výrobci telefonů, kteří uvěřili nové vizi Googlu o další miliardě lidí s Androidem. Nové uživatele má nalákat speciální verze operačního systému Android s označením Android Go.

Google představil odlehčený systém doplněný zjednodušenými a méně náročnými aplikacemi přibližně před rokem a první mobily s tímto softwarem se ukázaly na veletrhu Mobile World Congress letos v březnu. První pocit z ultralevných telefonů na výstavišti nebyl úplně špatný, ale ani nedával příliš důvodů k nadšení. Telefony s Androidem Go mají být levné a v podstatě levné jsou. Google i výrobci však slibují také dobrý pocit z používání levných telefonů, a v tomto ohledu to zásadně drhne.

Vodafone Smart N9 Lite jako oběť

Smart N9 Lite je první model s tímto systémem, který jsme měli v redakci, a tak to odskáče za všechny. V předchozích letech přitom Vodafone měl několik telefonů, které vynikaly v poměru ceny a výkonu. Smart N9 Lite si jako kompaktní a docela hezky zpracovaný telefon pro nenáročné měl tuto roli zopakovat. Vodafone se dokonce chlubí oceněním za kvalitní design IF Design Award. Není to sice skutečný designový klenot, ale exteriér zařízení je nepochybně jeho nejsilnější stránkou. Zbytek naráží na konflikt mezi sliby o vhodnosti systému Android Go pro telefony s jedním gigabajtem operační paměti.

Móda protažených displejů, které umožňují zvětšit úhlopříčku obrazovky bez negativního vlivu na pohodlí při držení, dorazila do nejnižších pater cenové nabídky. Ony ty štíhlejší telefony opravdu vypadají dobře, jakkoliv jsme se před lety smáli Applu, když protáhl displej iPhonu 5. Vodafonu se navíc povedlo vyrobit telefon, který jen tak nevyklouzne z ruky. Není to jen velikostí; měkčený plast na zádech telefonu má žebrování, které brání klouzání telefonu v dlani.

Bližší pohled na telefon ale rychle prozradí, kde se šetřilo. Tím nejvýraznějším indikátorem spoření je chybějící čtečka otisků prstů. Není pod displejem, na zádech telefonu, dokonce ani na boku. Prostě není. To znamená nutnost zadávat po odemčení telefonu PIN. Ani displej není optimální. Má špatné pozorovací úhly, vybledlé barvy. Slabé je i rozlišení, ani na relativně malé úhlopříčce 5,3" není možné označit rozlišení 960 x 480 bodů za jemné. Spíše jde o malý výlet časem do roku 2010, i když takové rozlišení tehdy měly špičkové mobily – první Galaxy S nebo Nexus One.