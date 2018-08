Má drahá žena ráda jezdí rychle, když může. Při poslední cestě z Německa se ale kvůli prázdné nádrži krotila a nejvíce se dostala na 151 kilometrů v hodině. Spolu s tím, že šestkrát prudce brzdila, to na ni prozradila už druhá generace systému Chytré auto – bezpečnostního a provozního systému, který sleduje chování auta a jeho polohu na mapě. Využívá k tomu senzory a mobilní připojení k internetu v celé EU.

Původní verze, která používala hardware od ZTE, uměla posílat data o chování vozu do telefonu, ale o svůj přístup k mobilním datům se nedělila, zatímco obdoba služby chytré auto v USA nabízela v ceně 2 GB dat pro posádku. Netrvalo to ani rok, a český T-Mobile začal prodávat lepší verzi zařízení s Wi-Fi hotspotem. Ještě před létem pak přidal i další „americkou“ funkci – asistenční službu, která je dostupná „zdarma“, v rámci měsíčního tarifu, který k chytrému autu patří.

Chytré auto využívá standardního diagnostického konektoru OBD II, který je součástí všech vozidel vyráběných od roku 2001, takže by měl být k dispozici ve většině vozidel v provozu na českých silnicích. My jsme testovali ve Škodě Rapid z roku 2016, u kterého se zapojením přístroje nebyl nejmenší problém. U vozů, kde je konektor hůře dostupný, nebo kde by mohl vyčnívající přístroj Chytrého auta vadit, je možné použít prodlužovací kabel.

Instalace probíhá podle návodu v aplikaci Chytré auto dostupné pro iOS 10 a novější a Android 5.0 a novější. K používání služby je nutné vytvoření uživatelského účtu a jeho spárování se samotnou chytrou krabičkou, která v sobě má datovou SIM. Spárování je možné ručním zadáním sériového čísla nebo elegantně naskenováním kódu na krabičce – to je vhodné udělat dříve, než zařízení nasadíte od OBD portu, pak se k němu špatně dostává.