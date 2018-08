Xiaomi Mi A1 je telefon, který jsem za uplynulý rok doporučil ke koupi nejvíce lidem. Není to proto, že by šlo o nejlepší telefon na světě. Xiaomi jen nabídlo nejlepší poměr ceny a výkonu v populárním segmentu kolem pěti tisíc korun. Jako velké plus pak sloužil software s příslibem pravidelných aktualizací a nadstandardní fotoaparát.

Po roce přichází Xiaomi s druhou generací svého telefonu s čistým Androidem. Na první pohled je Mi A2 modernější zařízení s elegantním designem. Už titulek naší recenze ale prozrazuje, že po loňském zázraku přišlo vystřízlivění. Některé nedostatky ovšem může napravit práce softwarových inženýrů, a i se všemi výtkami se na trhu těžko hledá zařízení s lepším poměrem ceny a parametrů. Je to paradox, ale taková je realita. Ostatně jediný reálný konkurent s čistým Androidem stojí deset tisíc korun proti sedmi u Xiaomi.

Dva kroky dopředu…

Nejčastější výtkou vůči loňskému modelu A1 byl design. Xiaomi se nijak nenamáhalo se zakrytím faktu, že návrháři obkreslili iPhone se všemi jeho nedostatky v čele s velkým nevyužitým prostorem nad a pod displejem. Letošní model už se iPhonu podobá jen ze zadní strany, a to kvůli duálnímu fotoaparátu se stejným umístěním jako u aktuálních iPhonů. Výstupek kolem objektivů je větší než loni a telefon se na stole kývá, podobně jako většina letošních mobilů. V přibaleném pouzdru ale tento handicap mizí.

Naopak přední strana přináší výrazné zlepšení. Xiaomi použilo moderní protažený tvar displeje, ale bez výřezu, a obrovské čelo a brada zmizely. Štíhlejší poměr stran možná nepřinesl žádné výrazné pozitivum z pohledu sledování videa nebo focení, ale esteticky a ergonomicky to byla správná a logická volba.

Na testování jsme měli modrou verzi telefonu, což asi není velké překvapení. Když má výrobce modrou, je to plus. Xiaomi ale trochu kazí dobrý dojem z příjemně modré zádi bílým rámečkem vpředu. Apple to dělá podobně u svých zlatých modelů a vypadá to divně. Černé rámečky kolem černé plochy vypnutého displeje vypadají mnohem lépe a lépe vypadají i kolem aktivní obrazovky – navíc se v černých rámečcích schovají senzory, kamerka a sluchátko, zatímco na bílém podkladu jsou hodně kontrastní. Kdyby jen černá záda telefonu nebyla tak nudná, ale to se dá levně vyřešit fólií nebo neprůhledným pouzdrem.

Druhý krok dopředu představuje výkon telefonu. Stejně jako loňský model, i Mi A2 nabízí 4 GB operační paměti, citelný nárůst rychlosti tak jde na vrub novému procesoru Qualcomm Snapdragon 660 s grafickým čipem Adreno 512. Proti loňskému modelu má A2 přibližně dvojnásobek bodů v testu AnTuTu Benchmark. I přes teplé odpoledne telefon dosahoval opakovaně výsledku kolem 128 tisíc bodů, což je docela pěkné.