Huawei má zábavný zvyk své telefony detailně srovnávat s konkurencí. Někdy je to komické, někdy překvapivé, Huawei Mate 20 Pro hlavně ukazuje, že je to úplně zbytečné. Nový Mate nepotřebuje berličky, je to skvělý telefon sám o sobě. Pokud je na místě nějaké srovnání s konkurencí, pak stačí jen mluvit o baterii a její výdrži – tam si Mate 20 Pro vytvořil kategorii sám pro sebe bez kompromisů ve vzhledu, výkonu nebo výbavě telefonu.

Redukovat Mate 20 Pro na fenomenální baterii by ale nebylo fér. Je to telefon, který dělá dobrý dojem od prvního okamžiku a boduje ve všem, co člověka napadne. Má špičkový výkon, bezkonkurenční fotoaparáty, elegantní vzhled, podporuje nejmodernější bezdrátové technologie a má nejnovější android. Hledat u něj slabou stránku je náročná práce s nejistým výsledkem.

Fešák od pohledu

Hlavním motivem designu telefonu je symetrie a špičkové mechanické zpracování. To se Huawei naučil od konkurence, a hodně to pomáhá ve změně vnímání značky, která ještě před pár lety pouze vyráběla ty nejlevnější mobily pro operátory. V některých momentech Mate 20 Pro není úplně originální, ale tam, kde připomíná konkurenci, vytáhne často nějaké překvapení. Základní tvary třeba kvůli použitému displeji se zahnutými hranami připomínají Galaxy S9, ale nahoře a dole má telefon mnohem menší rámečky, byť s výřezem nahoře.

Už ona kombinace zahnutých hran téměř bez rámečků s vykousnutím je vlastně unikátní. Samotný panel s úhlopříčkou 6,39“ kombinuje protažený poměr stran s vysokým rozlišením 3120 x 1440 bodů. Můj první dojem byl, že displej musí stejně jako v případě iPhonu X/XS vyrábět Samsung. Objevila se ale i informace, že jde o produkt čínské společnosti BOE. Ve výsledku je jedno, kdo pro Huawei displej vyrábí, měl jsem vedle sebe Note 9 a Mate 20 Pro a oba displeje vypadaly skvěle. V běžných podmínkách měl Mate 20 Pro dokonce o něco vyšší jas i při nastavení na maximum, Samsung ale v úplné tmě zase dokázal vytvořit absolutně černou barvu, Huawei působil méně kontrastně.

Rozdíly se objevily i v podání barev. Za to nejspíše může technologie „Přirozený odstín“ okopírovaná od Applu – Huawei automaticky upravuje vyvážení bílé barvy podle teploty okolního světla. Teplotu bílé barvy lze alespoň ručně upravit i u Samsungu, který nabízí více barevných režim. Huawei má pouze dvě – standardní s pokrytím barevného prostoru sRGB a „živý“, který umí zobrazit větší paletu barev. Displej Matu 20 Pro zvládá i HDR video, ale zatím mi fungovalo jen na Youtube. Netflix ještě Mate zatím 20 Pro nezařadil mezi podporované telefony, i když P20 Pro tam je.

Co naopak vidět není, je čtečka otisků prstů. Ta je schovaná v displeji a není po ní ani stopy, i když se na displej díváte hodně z úhlu. Huawei použil novou technologii, která je výrazně spolehlivější a rychlejší než u prvních telefonů se čtečkou integrovanou do obrazovky. Telefon pozná dotyk na místě, kde je čtečka, prosvítí prst světle modrým světlem, přečte si papilární linie a odemkne telefon. Není to ale tak rychlé, jako poznávání kontur obličeje.

Huawei nabízel spolehlivé odemykání telefonu obličejem už u modelu P20 Pro, ale u matu po vzoru Applu obětoval větší kus displeje a do výřezu vložil v podstatě stejné senzory, jaké má iPhone X a XS. Z funkčního pohledu jde o zmenšený systém Kinect, který mapuje 3D prostor před sebou. Tento způsob odemykání telefonu je extrémně rychlý a intuitivní. Na rozdíl od iPhonu XS stačí vytáhnout telefon z kapsy, a než lidské oči zaostří na obrazovku, koukáte se na naposledy otevřenou aplikaci.

Nastavit lze i odemykání na způsob Applu, tedy s nutností ještě odsunout pohotovostní obrazovku telefonu, ale proč by to někdo dělal? Mimochodem, když jsem testoval, jak vlastně funguje čtečka v displeji, musel jsem telefon otočit hodně od sebe nebo překrýt senzory. Jinak se mobil vždycky odemkl pohledem dříve, než telefon zaregistroval prst položený na obrazovce.