Není to tak dávno, co jsme se radovali z prvních OLED obrazovek za 50 tisíc korun. Loňské modely LG se s cenou dostaly na úroveň, kdy mohou oslovit i méně movité diváky. Philips ale před Vánoci situaci na trhu zdramatizoval. Nový model televize s aktuálním OLED panelem a svou unikátní technologií Ambilight prodává za 39 990 korun.

Model OLED803 přitom nepůsobí jako chudý příbuzný televizí, které mají letošní verze OLED panelů od LG. Naopak, Philips zaujme už na první pohled designem, který patří k absolutní špičce, a navíc připomíná nedostatky konkurence. Letošní topmodely od LG a Sony vsadily na plovoucí vzhled s ukrytými kabely, zvolené řešení ale komplikuje instalaci. Philips má dvě malé nožky, které drží televizi jen pár milimetrů nad stolkem, ale jsou dostatečně stabilní a jejich montáž je otázkou dvou minut. Takhle nějak by to mělo vypadat.

Sestavená televize vypadá skutečně luxusně – má typicky tenké rámečky a s téměř neviditelným stojánkem vypadá jako skleněná socha. Z boku či zezadu je vidět "hrb" s elektronikou obepnutý páskou s LED osvětlením, který tvoří základ systému Ambilight. Jeho druhou částí je software, který mění barvu světla šířeného do okolí televize v závislosti na tom, co je na samotné obrazovce.

Kromě Ambilightu je výbava standardní. Nechybí satelitní tuner ani tuner pro novou generaci digitálního pozemního vysílání či 4 HDMI porty. Pouze dva z nich nabízejí plnou podporu 4K rozlišení s HDR, to je ale běžné i u mnohem dražších modelů. Příjemné je, že všechny konektory míří dolů nebo do strany, nikoliv rovně za televizi - to by mohlo komplikovat přístup k portům při instalaci na zeď.

Hra světla a stínu bez konkurence

Ambilight je sám o sobě designový prvek, když zeď za televizí ozvláštní barevnými obrazci. Kromě toho jde také o prvek, který opticky zvětšuje obraz a zpříjemňuje sledování televize – ať už kopírováním barev na obrazovce, nebo narušením velkého kontrastu mezi jasnou obrazovkou a okolním prostorem, zejména v noci. Ambilight je ostatně dlouhá léta hlavní důvod, proč dát přednost televizím Philips, které byly většinou dražší než srovnatelní soupeři.

Při testování aktuálního modelu jsem si nicméně Ambilight neužil tak jako v minulosti. Není to tak úplně chyba Philipsu, respektive společnosti TP Vision, která televize pod značkou Philips vyrábí. Neužil jsem si Ambilight kvůli tomu, že jsem za testovanou televizí neměl přímo zeď, ale svou 65" televizi pověšenou na stěně.