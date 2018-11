„Jsem nadšená! Neruší mě, fungují spolehlivě a dokáží počítat bazény.“ Tak vypadalo první hodnocení fitness náramku Fitbit Charge 3, když jsem ho půjčil kamarádce ze skautského oddílu, aby mu dala, co proto. Na rozdíl ode mě běhá i plave. Jen první snímek z mobilní aplikace působil podezřele – 2575 metrů, 103 délek bazénu. Nebyla to chyba, ale následek let tréninků.

Ve výsledku Fitbit Charge 3 prošel dvěma testy. Doubravka měla na starost sportovní funkce i pohled nováčka ve světě fitness zařízení, já jsem mohl porovnat Charge s konkurencí. Ukázalo se přitom, že jedinou výraznou slabinou Fitbitu Charge 3 může být telefon, ke kterému je náramek připojený. Fitbit se totiž při běhu spoléhá na GPS data z telefonu, sám sice měří tepovou frekvenci a další hodnoty, na satelity ale sám nevidí.

Do hor i do vody

Dvojitý test kromě jiného ukázal, že Fitbit zvolil dokonale univerzální design. Velikostí i tvaroslovím je Charge 3 unisexové zařízení, styl mu ale mohou dodat snadno vyměnitelné pásky. V balení testované speciální verze s podporou bezkontaktních plateb byly hned dvě sady. Černé tělo náramku doplnily bílé a černé řemínky s pevnou přezkou. Černá verze má jeden trn, bílá s výrazným děrováním vsadila na dva trny. V prodeji jsou ale i další varianty včetně výrazné fialové, která v kombinaci s bronzovou barvou pouzdra náramku vypadá velmi dobře.

Fotogalerie Fotogalerie Fitness náramek Fitbit Charge 3 má univerzální design, nevadí v civilu ani při sportu

Hlavní změnou, kterou Fitbit Charge 3 přináší proti svým předchůdcům, je zvýšená odolnost proti vodě spojená s novými „vodními funkcemi“. Na vzhledu zařízení to ale není nijak vidět, výrobce odolal rybičkám i vlnkám, náramek ani nepůsobí robustnějším dojmem, více vynikne větší displej, který zůstal černobílý, ale konečně má dotykovou vrstvu. Tím se odlišuje od levnějších náramků jako je Xiaomi Mi Band.

„Na ruce Fitbit nevadí, určitě ne lidem, kteří už jsou zvyklí na jiné hodinky. Stačí najít správnou míru utažení, nesmí ruku svírat, a vydržet nezvyk první noc. Pak je nevnímáte ani během spánku, kdy hodinky sledují fáze spánku. Kromě toho hodinky hlídají, kdy máte vstávat a místo zvukem vás probudí vibracemi. Vibrační budík je velice příjemný, hezky se s ním vstává. Funguje spolehlivě a neruší nikoho okolo.“