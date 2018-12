Počítače v těle tabletu už nebudí takovou pozornost jako v okamžiku, kdy Microsoft začal vyrábět první Surface, nebo když Acer představil Alphu 12 s poloviční cenou proti Surfacu. Myšlenka počítače s dotykovou obrazovkou a slušnou klávesnicí ale pořád dává smysl - pro děti, studenty, grafiky… Nebo pro někoho, kdo s sebou nechce nosit klasický notebook, protože to nevypadá tak působivě.

Miix 720 přitom působivý je. Váží asi kilogram i s přibalenou klávesnicí a vypadá elegantně. Trochu přísně, hodně bytelně a dost profesionálně, má i podsvícenou klávesnici. Povedený design a kvalitní zpracování přitom nezůstává o samotě. Kvalitní je i vnitřní výbava, která staví na pohledném displeji s "pracovním" poměrem stran 3:2. A dobrý první dojem Miix 720 umí stvrdit po zapnutí, když uživatele přihlásí během sekundy bez zadávání hesla nebo hledání čtečky otisků prstů.

Samozřejmě, že se najdou i slabší místa, která jsou typická pro tento typ počítačů. Předem ale můžu prozradit, že test práce "na kolenou" Miix zvládl podobně jako Surface.

Kov a sklo a kapesní nabíječka

Vyprávět dlouze o designu tabletu s klávesnicí je asi zbytečné. Kovová placka se skleněným čelem má střídmé tvary s lehkým zkosením hran. Na zádech je schovaný výklopný stojánek, který slouží k polohování přístroje na stole i na klíně. Stejně jako Surface od Microsoftu má i Miix jako stojánek plát hliníku. To znamenám, že tablet nejde pevně zaklesnout o koleno - jako u Alphy - ale ani při práci ve vlaku jsem nakonec neměl pocit, že by mi Miix měl spadnout. Panty stojánku odkazují k notebookům Lenovo Yoga – také připomínají kovové tahy hodinek složené ze stovek dílků.

Hybrid od Lenova není tak tenký jako nové iPady nebo dokonce rekordní ultrabooky, ale díky tloušťce 14 milimetrů se do těla zařízení alespoň vejdou dva klasické USB konektory, prim však hraje jediný USB-C konektor, který slouží i k napájení přístroje. Není to samozřejmě úplná novinka, přes USB-C lze napájet už spoustu notebooků, které mají třeba i ještě klasický napájecí konektor, ale přesto je to milé. Navíc je nabíjecí adaptér malý a skladný, neváží ani dvacet deka, a Miix si rozuměl i s mojí USB-C dokovací stanicí, takže pro napájení, připojení displeje, ethernetu, myši a klávesnice stačil jediný kabel.