Chytré hodinky už Samsung vyrábí pět let. První model Galaxy Gear předběhl Apple, u nějž se o přípravě chytrých hodinek v roce 2013 jen mluvilo. Pětiletka je ve světě technologií dlouhá doba a Samsung nelelkoval. Každý nový model hodinek byl lepší, až v roce 2018 zůstal nejlepší – nejen na svém "androidím písečku", ale vůbec, a to díky dokonale propracovanému ovládání.

Otázkou je, jak ještě vylepšit model, který má vynikající design, skvělou výdrž na baterii a otočnou lunetu, díky níž je ovládání hodinek pohodlnější než u konkurence. Samotný Samsung si myslí, že nejlépe to jde přidáním LTE modemu, který hodinkám zajistí připojení k internetu i ve chvíli, kdy uživatel nechá telefon doma a vyrazí do světa jen s hodinkami na zápěstí.

Nápad Samsungu dává svým způsobem smysl, a není to proto, že by podporu LTE okoukal u Applu, "telefon" v sobě měly už hodinky Samsung Gear S2 a i původní hodinky Gear měly mikrofon a reproduktor, takže sloužily jako Bluetooth "handset" pro vyřizování hovorů, když člověk nechal telefon ležet na stole nebo ho jen nechtěl vyndavat z kapsy. K čemu je ale LTE přímo v hodinkách? Díky tomu, že T-Mobile začal nabízet elektronické SIM karty, jsme to mohli konečně vyzkoušet.

Stejný design, přidaná elektronika

LTE hodinky na první pohled vypadají úplně stejně jako ty "obyčejné". Když jsem dal standardní a LTE variantu vedle sebe, musel jsem se podívat na stav hodinek, exteriér mají v mém případě identický, ale to je tím, že normální verzi jsem testoval ve větší variantě se stříbrným provedením, ve kterém je dostupná i LTE verze. Mobilní síť je k dispozici právě v tomto jednom provedení. Hodinky s menším ciferníkem, které existují v černé a bronzové variantě, LTE nepojmou.

Jediný rozdíl při instalaci spočívá v možnosti přidat elektronickou SIM. Celý proces zabere méně než minutu, samotné číslo SIM se do hodinek přenese nejjednodušším možným způsobem – naskenováním QR kódu. Na uživateli pak je, zda bude chtít LTE v hodinkách používat neustále, nebo jen v případech, kdy není na dosah telefon. První volba přitom nedává moc smysl, ledaže by hodinky sloužily jako tajný telefon.

V telefonu pak lze nastavit přesměrování hovorů do hodinek. To je ideální pro sportovce, kteří vyrazí za fyzickými výkony a telefon nechají doma nebo jinde v bezpečí. Přesměrování ovšem funguje pouze ve spojení s telefony od Samsungu, alespoň prozatím. Aplikace podle všeho potřebuje nadstandardní přístup k funkcím telefonu, které v zařízeních jiné značky Samsung nezíská.