Nový chytrý náramek české značky Niceboy zaujme rychle spojením zkratky GPS a nízké ceny. Zařízení s vlastním GPS přijímačem za 1790 je lákavé pro kohokoliv, kdo chce vyrazit za sportem bez telefonu. Popularita dražších chytrých hodinek a náramků s GPS snímáním ukazuje, že zájemců je dost, a i já s raději běhám i plavu bez telefonu.

Nicebox X-Fit GPS pro využití všech svých funkcí samozřejmě chytrý telefon potřebuje, není ale nijak vybíravý. Funguje s iPhony i telefony s Androidem a stačí mu i hodně staré modely. U iOS vyžaduje verzi 8.3 a novější, u Androidu chce alespoň verzi 4.3, která vyšla v roce 2012.

Vedle přítomnosti GPS má NiceBoy ještě jednu silnou stránku: výdrž baterie. Ta je tím nejlepším, co fitness náramek společnosti RTB Media nabízí. Slibovaná výdrž až 10 dní odpovídá realitě, sama jsem nabíjela jednou za týden a to je příjemné. Třeba Samsung Gear Fit 2 Pro se dvěma dny výdrže mě rozčiloval.

Se zapnutou GPS si NiceBoy udrží energii na 3 až 4 hodiny provozu, slibovaných 5 hodin je trochu přehnaná hodnota, ale i tak je NiceBoy srovnatelný s konkurencí – je to funkce na kratší běhy, ne na maratony, tam se více hodí hodinky od Garminu. Pochvalu si zaslouží i systém nabíjení – Niceboy nemá žádnou speciální kolébku nebo klips, jeden konec náramku se jednoduše vysune z těla „hodinek“ a zasune přímo do napájecího adaptéru.

Systém napájení je dobrý, zbytek designu už ale tak povedený není. Náramek je příliš masivní. Ne tak jako třeba neúspěšný Microsoft Band, ale i přesto je příliš vysoký. Při oblékání košile jsem musela rozpínat knoflíčky na rukávu a u kabátu se mi skoro pokaždé ruka zasekla v rukávu. Ale X-Fit GPS není jen na léto, kde větší rozměry tolik nevadí. Podle výrobce by ho měl uživatel nosit i do postele, kde měří kvalitu spánku, a to už vůbec není příjemné.