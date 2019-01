Nvidia vstoupila do nového roku rázně s novou kartou pro milovníky počítačových her a záplavou nových notebooků. Nejdříve jsme se mohli podívat na nejlevnější grafickou kartu s podporou technologie raytracing a umělé inteligence. Nvidia ji prodává pod označením GeForce RTX 2060.

Karty s číslovkou 60 v názvu tradičně tvoří hranici mezi produkty pro lidi, kteří si občas zahrají, a skutečné fanoušky videoher. A stejně jako bylo zvykem v předchozích generacích, přináší citelné zvýšení výkonu – vyrovná se GeForce 1070 a v některých oblastech i její vylepšené verzi 1070Ti. Samotná karta přitom podle výrobce stojí asi 10 až 12 tisíc korun.

My jsme GeForce RTX 2060 testovali v prvních počítačích vyrobených v Česku. Alza jako "launch partner" připravila hned dvě varianty, které se liší použitým procesorem a používají stejný model grafické karty, Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6G, který má nepatrně vyšší takty než referenční karta přímo od Nvidie.

Levnější Alza GameBox 2060 má v sobě aktuální procesor Intel Core i5+ 8400 Coffee Lake a stojí 30 990 korun. Varianta s Intel Core i7+ 8700 Coffee Lake přijde na 35 490 korun. Obě sestavy přitom mají 16 GB RAM, 16 GB paměti Optane a kombinaci 240GB systémového SSD a 1TB pevného disku, v ceně je logicky i licence Windows 10 Home.

Pěkné hnízdo pro novou grafiku

Zatímco u notebooků pracuje Nvidie jen s několika partnery, u desktopů je pole volnější. Z českých firem, které montují vlastní sestavy se mezi partnery dostala Alza. Její sestavy Gamebox jsme testovali už v minulosti a novinky se drží zavedeného trendu – komponenty nejsou úplně nejlevnější, ale drží cenu nízko, byť to znamená absenci funkcí, které člověk zvyklý na notebooky pokládá za samozřejmé, PC hráči jimi ale většinou pohrdají.

Designově je počítač někde mezi střídmým desktopem a herním strojem. Herní ladění prozrazuje bočnice z plexiskla a vnitřní osvícení – základní deska svítí červeně, větráky v sobě mají bílé LEDky. Skříň Fractal Design Meshify Mini má v sobě dost místa i na další disky. Osobně mě stroj zaujal magneticky přichycenými filtry, které se dají sundat, vyčistit a zase vrátit. Pro odpůrce Alzáka je pak dobrou zprávou, že logo výrobce je jen uvnitř skříně a postavička zeleného mimozemšťana nikde k vidění není a na čelním panelu je jen decentní logo GAMEBOX.

Použitá základní deska GIGABYTE B360M AORUS Gaming 3 má spoustu USB portů, vejdou se do ní čtyři paměťové moduly, poradí si s pamětí Intel Optane, ale chybí jí Wi-Fi a Bluetooth. Pro hraní není Wi-Fi připojení k síti ani bluetooth přenos zvuku nebo připojení periferií optimální, takže to není jednoznačná chyba. Osobně bych ale raději měl i v desktopu oboje – a také mám. Chybět by možná mohl i USB-C port, ale to je zatím nepravděpodobné, nový standard je fajn u mobilů, počítačové příslušenství ale stále stojí na standardním velkém konektoru USB Type-A.