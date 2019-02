Na první pohled se zdálo, že hlavním lákadlem nejnovějšího telefonu Honor bude hlavně obrazovka s proraženou dírkou. Netradiční řešení displeje, který sám výrobce označuje za "prostřelený", je ale jen nástroj, který umožnil zvětšit plochu obrazovky vůči velikosti telefonu. Nic jiného. O to více Honor View 20 překvapí v každodenním používání.

Už jen z technických specifikací je zřejmé, že Honor útočí na mnohem dražší konkurenty. Pohled na záda přístroje se skleněným povrchem s miliony barevných odlesků soustředěných do tvaru V působí luxusním dojmem, ale v běžném provozu dělají radost přízemnější věci. Možnost nabíjet telefon jen jednou za dva dny či přítomnost zdířky pro klasická sluchátka.

O designu telefonu už jsem psal v rámci prvních dojmů z veletrhu CES. Telefon zepředu vypadá celkem obyčejně, dírka pro fotoaparát ve vypnutém stavu není moc vidět a i v tom zapnutém se dá maskovat. Zato záda telefonu jsou nepřehlédnutelná. Honor i Huawei pěkně zamíchaly vnímáním barev a donutily i konzervativní české uživatele přijmout telefony, které nejsou černé a stříbrné.

Začal s tím modrý Honor 8, který ve své době neměl konkurenci v poměru cena/výkon. Honor View 20 s novou variantou modré a s ještě výraznější a lákavější jasně červenou verzí posouvá práci s barvami zase o kus dál. Designérům se povedlo dokonce donutit k odleskům i černou variantu. Jen je škoda, že ta designová paráda v 90 procentech případů skončí v obyčejných nevzhledných pouzdrech.

Z pohledu designu lze mít i drobné výtky, vlastně jen dvě. Tou první je fakt, že displej je proti Huaweii Mate 20 nebo chystané Galaxy S10 Plus trochu širší. Bratrský Mate 20 Pro se zahnutými hranami obrazovky působí v dlani kompaktnějším a příjemnějším dojmem. Samotný panel s uhlopříčkou 6,4" používá technologii LCD. To je trochu zklamání, protože OLED má lepší kontrast, a hlavně možnost zobrazovat čas a notifikace i na obrazovce uspaného telefonu. Použité LCD s Full HD+ rozlišením patří ale k těm kvalitnějším a poradí si i se zobrazením HDR obsahu na YouTube, kdy je obraz pomalu schopný vypálit oči. V Netflixu a Amazon Videu ale zatím HDR podpora chybí.

Druhým opomenutím je zvýšená odolnost proti vodě. Oficiálně telefon nic takového nenabízí. Prakticky ovšem přežil blizard v Paříži bez újmy, a to byl kvůli focení vystavený dešti se sněhem alespoň hodinu. Honor View 20 každopádně nepatří do bazénu ani do vany.

Nakonec tu ale jsou věci, které se týkají fyzického vzhledu a uživatelům udělají radost. Jednak jde o onu možnost připojit klasická sluchátka nebo externí reprosoustavy, za druhé se povedla čtečka otisků prstů. Ano, letošní top modely budou mít čtečku schovanou v displeji, ale Honor má na zádech čtečku, která je 100% spolehlivá a extrémně rychlá. Umístění na zádech navíc v kombinaci s odemykáním telefonu obličejem dává větší smysl – umožňuje telefon probudit v různých polohách a situacích, třeba už při vytažení z kapsy.