Xiaomi Mi B and je skoro legenda. V době, kdy fitness náramky stály pět tisíc přišel se zařízením, které stálo pětinu. Díky kombinaci nízké ceny a slušné kvality se Xiaomi stalo z ničeho téměř dominantním hráčem v oboru a přispělo k neúspěchu známějších značek, jako byl Jawbone.

MiBand 3 pokračuje v nastoleném trendu. Přináší zlepšení, hlavně povedenější displej, ale cenu drží nízko – z původních 1200 korun už totiž klesla na nějakých 750 korun. Hlavní změnou je přitom kvalita displeje. První model měl jen LED ukazatele, druhý jednoduchý displej s dotykovým tlačítkem, trojka má OLED obrazovku se dvojnásobným rozlišením a dotykovou vrstvou po celém povrchu.

Hlavní otázkou při testování tak nebylo, jestli je Mi Band 3 hodný doporučení někomu, kdo chce základní fitness tracker, a nechce za něj platit moc. Hledali jsme spíše odpověď, nakolik představuje Mi Band konkurence pro dražší náramky, jako je Fitbit Charge 3 nebo Samsung Gear Fit nebo dokonce skutečné chytré hodinky.

Krása v jednoduchosti

Xiaomi Mi band 3 nebude vyhrávat soutěže krásy, ale už na první pohled v minimalistické krabičce působí jednoduše, nenápadně a přátelsky. Jeho okamžitou výhodou jsou malé rozměry a minimální hmotnost. Silikonový náramek je příjemný, skvěle se utahuje. Stále ale zůstává u zacvaknutí plastových výčnělků do dírek v pásku, což není tak jisté jako klasická přezka. Upřímně jsem ale na ruce ještě neměla chytrý náramek či hodinky, o kterých bych věděla méně. Plusem je i odolnost vůči vodě. Výrobce uvádí odolnost až do 50 metrů hloubky, ale drobným písmem dodává, že se v nich nemá potápět, hodí se jen na plavání u břehu. I to je ale citelně lepší než nic.