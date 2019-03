Samsung letos bojuje o tržní podíl i pověst firmy, nikdy ale nemusel tolik bojovat o postavení výrobce nejlepších telefonů s Androidem. Telefony Galaxy S a Galaxy Note se střídaly v pozici nejlepšího dostupného mobilu v podstatě se strojovou pravidelností. Platilo to do loňska, kdy všechny překvapila kvalita Huawei P20 Pro následovaného ještě výrazně lepším Huawei Mate 20 Pro.

Galaxy S10 a hlavně testovaná Galaxy S10+ vznikla jako hráz proti agilní čínské značce, a prozatím drží. Samsung boduje elegantním designem, v podstatě dokonalým displejem i oním netradičním otvorem v obrazovce, který skrývá vynikající kamerku pro autoportréty a videohovory.

I přes snahu Samsungu nedělat kompromisy se nicméně objeví pár míst, ve kterých není Galaxy S10 Plus jednoznačně dominantní. Největší souboj svádí Samsung a Huawei u fotoaparátů, kde je není tak lehké vybrat favorita, o prsa je to třeba i u výdrže baterie. Čím tedy Galaxy S10 Plus strhne vítězství na svou stranu?

Vyladěný design s tlačítkem pro obry

Vzhled nových telefonů od Samsungu není úplně překvapivý. Forma drží stejné tvarosloví už třetí generaci, jen se zmenšují rámečky. Kombinace zahnutých krajů obrazovky a minimalistických okrajů je elegantní, futuristická a možná o trochu méně praktická než klasické ploché displeje – to ale není novinka.

Novinkou je výřez ve tvaru kruhu (Galaxy S10) nebo oválu (Galaxy S10+), pod nímž se skrývá selfie kamerka či selfie kamerky. Zadní strana telefonu je také "nová". Místo hledání místa pro čtečku otisků, se kterým Samsung dva roky zápolil, čtečka opticky zmizela úplně a zádům telefonu dominuje horizontální pruh objektivů a senzorů. Galaxy S10+ má vzadu hned tři objektivy, blesk a senzor srdečního tepu pro zákazníky, které odolají lákání chytrých hodinek, ale chtějí mít i tak lepší přehled o svém zdraví.

Nové místo pro čtečku otisků prstů Samsung našel na čelní straně, tam, kde byla dříve, jen už není součástí brady telefonu, nýbrž displeje. Proti konkurenci nesází na světlo, ale na zvuk – odrazy ultrazvukových vln projdou skleněným panelem a od prstu se odrazí zpět. Výhodou tohoto přístupu je větší citlivost i bezpečnost, ale hlavně možnost používat čtečku i s vlhkými prsty.

Fotogalerie Fotogalerie Galaxy S10+ je krásný telefon pro velké ruce

Samsung si pohrál i s barvami. Nekopíruje konkurenci s barevnými přechody, místo toho nabízí dvě jemné barvy: modrou a zelenou, a k tomu přidává standardní černou a perleťově bílou, která perfektně ladí s bílými sluchátky Galaxy Buds. Během roku Samsung nepochybně přidá i další odstíny, třeba růžovou nebo červenou, ale výchozí výběr se povedl. Osobně mi nejvíce sedí zelená verze, která dává vzpomenout na úžasnou smaragdově zelenou Galaxy S6 Edge. Samsung asi tuší, proč na test poslal právě ji.

V rámci designu je ovšem nutné trochu zkritizovat tlačítka. Vypínač je příliš vysoko na pravé straně, většina lidí na něj dosáhne jen s obtížemi, dříve přitom Samsung měl vypínač někde v polovině těla, a to bylo optimální. Naopak dobrou zprávou je, že tlačítko pro spuštění asistenta Bixbiho je možné přepnout na spouštění libovolné jiné aplikace, pokud to ovšem nebude Gogle Asistent. Taková malá diskriminace.

Výřez nebo průstřel s velkým jasem

Samsung se loni zařekl, že nebude vyrábět telefony s výřezem, který kazí dojem z obrazovky. To odhodlání vydrželo dlouho, Povedený "low-end" Galaxy M20 i nové telefony řady Galaxy A mají malý kapkovitý výřez uprostřed horní hrany displeje. Galaxy S10 ale slib displeje bez "záseku" v podstatě splnila. Prakticky jde o lingvistickou hříčku. Výřez v horní hraně displeje totiž není totéž, co kulatý otvor "uprostřed" obrazovky. Taková oblečená neoblečená horákyně.