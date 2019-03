Někdy počítače vypadají celé roky stejně, a mění se jen vnitřní výbava. Expertem na tento přístup byl Apple s Macbooky Air. Jindy se zas mění design, ale zbytek zůstává v podstatě stejný. Acer u své řady byznysových notebooků TravelMate X letos zdánlivě udělal jen malé změny ve výbavě. To je ale zásadní omyl.

Na první pohled se toho opravu moc nezměnilo. TravelMate X5 vypadá stále jako TravelMate, pak ale stačí vzít počítač do ruky. Místo 1,6 kilogramu váží novinka jen necelý kilogram. Rozdíl v hmotnosti je ještě výraznější, když se do tašky vedle počítače přidá i napájecí adaptér. Ten váží asi třetinu a má i třetinovou velikost. Připomíná vlastně nabíječku k mobilu.

V Česku jsou zatím v prodeji tři modely, dva s matnou obrazovkou a 8 GB operační paměti lišící se pouze použitým procesorem. Stávající vrcholný model už má dvojnásobnou kapacitu RAM, navíc přidává i dotykový displej. Manažerský sen však představuje model, který dotykovou obrazovku vymění za osvědčený matný panel, u kterého nevadí odlesky od žaluzií a se kterým se dá pracovat i mimo kancelář, třeba na zahrádce příjemné kavárny. A popravdě displej i onoho základního modelu je sám o sobě důvod, proč se o nový model zajímat.

Zmenšování jako inovace

Zmenšování počítačů je populární trend, který často naráží na nepříjemné kompromisy – přehříváním, prohýbající se šasi, špatně polohovatelné displeje, hlučný provoz nebo klávesnice, které mají mělký a nečitelný chod tlačítek. Nic z toho naštěstí TravelMate X5 nepotkalo.

Hlavní důvod, proč snížení hmotnosti o 600 gramů proběhlo bez zásadního vlivu na funkčnost počítače je stejný jako důvod, proč počítač vypadá na první pohled stejně jako dva roky starý model – je totiž přibližně stejně "tlustý". Ve srovnání s rekordně tenkým Swiftem 7 je TravelMate X5 skutečně cvalík, v pase má 1,5 centimetru. Acer u X5 odebral jeden milimetr tloušťky a přibližně centimetr na obou zbývajících stranách.

Jeden trochu nepříjemný následek ořezání "přebytečného" hořčíku po stranách notebooku mělo: už nemohu chválit praktický sloupec ovládacích kláves na pravém kraji klávesnice – tlačítka jako page up a down padly za oběť módním trendům. Samotná klávesnice ale navzdory mým obavám zůstala "pracovní", tedy s dostatečně hlubokým chodem tlačítek a rozumným odporem při stisku. Klávesnice samozřejmě nepřišla o podsvícení, to je u pracovního notebooku naprosto zásadní prvek výbavy.

Acer také přeorganizoval konektory a odebral čtečku paměťových karet. Nový model má dva plnohodnotné USB-A konektory a jeden USB-C konektor s podporou technologie Thunderbolt 3 (takže je dnes vlastně vybavený konektorem nové generace USB4). Notebooku zůstal i HDMI výstup a port na sluchátka i čtečka otisků prstů, která zpříjemňuje odemykání notebooku ve srovnání se psaním dvacet znaků dlouhých bezpečných hesel.