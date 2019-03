Moto G6 Plus loni zaujala nadstandardně kvalitním fotoaparátem i displejem. V několika zemích se z ní stal absolutní prodejní hit, a i od nás dostala jasné doporučení. Nový model slibuje ještě vylepšit úspěšný koncept. Lenovo, kterému značka patří, se drží "americké" tradice původní Motoroly, a to znamená, že telefon nemá žádnou zásadní slabinu, ani u hardwaru, ani u softwaru.

Motorola G7 Plus láká i na kvalitní zpracování, stejně jako před rokem. U telefonů v této kategorii není obvyklé sklo na zádech telefonu. Stejně tak kvalitní fotoaparát je jasné plus. Motorola to ale nemá úplně jednoduché. O cenovou kategorii kolem sedmi tisíc korun totiž bojují všichni výrobci, a proti loňskému roku je výběr mnohem větší.

Sliby kolem fotoaparátu, který má ve své cenové kategorii i optickou stabilizaci obrazu, mě přiměly k tomu, že jsem G7 Plus vzal s sebou na výlet do Londýna.

Bez chyb a bez vroubků

Moto G7 Plus je snadno rozpoznatelný telefon. Čelní strana telefonu se chlubí moderním protaženým displejem s malým kapkovitým výřezem, ale proti špičkové konkurenci je znát, že se trochu šetřilo. Rámečky kolem obrazovky jsou větší, a výrobce ještě zvýrazňuje "bradu" telefonu tím, že na spodní lem umístil nápis motorola (s malým m, tak se v rámci omlazení značka prezentuje).

Zadní strana je hezčí, i díky tomu, že se telefon na českém trhu prodává v barvách. Testovaná tmavě modrá je vlastně decentní, červená varianta je naopak odvážná stejně sympatickým způsobem, jako červený Honor 8X nebo Honor View 20. Osobně mi u novinky chybí vroubkovaná "luneta" kolem kapličky s duálním fotoaparátem. Výrobce si zjednodušil práci a udělal výstupek hladký, stejně jako u vyšších modelů řady Z.

Fotogalerie Fotogalerie Moto G7 Plus má vše na správném místě

Vystupující fotoaparát může být samozřejmě terčem kritiky, ale i na to má Lenovo odpověď – přímo v balení je jednoduchý silikonový obal, který výstupek schová a telefonu poskytne základní ochranu při pádech na rovné plochy.