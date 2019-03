"Nekýchám tolik, je to dobrý," i takhle může znít krátká a poměrně výstižná recenze čističky vzduchu. V domě, ve kterém řádí černá psí bestie, která posledních pár týdnů začala shazovat zimní srst, je to výhra. A na straně vítězů stojí dvojice nenápadných bílých kvádrů s černým kruhovým displejem: Xioami Air Purifier Pro EU a Xiaomi Air Purifier 2s.

Čističky vzduchu jsou v podstatě jen velký větrák s několika filtry, recenze na stránkách Techu i značka Xiaomi ale samozřejmě prozrazují, že tady nejde o úplně obyčejný větrák. Obě čističky vzduchu totiž mají Wi-Fi modul a dají se ovládat telefonem. Model 2s dokonce poslouchá hlasové příkazy zadané přes Alexu od Amazonu nebo Google Asistenta. A to už za test stojí.

Boj proti smogu nemusí vypadat ošklivě

O Xioami se dříve často mluvilo jako o čínském Applu. Při pohledu na Air Purifier i další produkty mimo telefonů je zřejmé, že Xiaomi dělá všechno pro to, aby to tak zůstalo. Stejně jako technické parametry je pro Xiaomi důležitý i co nejjednodušší a funkční design. Xiaomi Air Purifier Pro i novější, menší a méně výkonný Air Purifier 2S jsou jednoduché bílé kvádry se stovkami malých otvorů ve spodní části a s černým kruhovým displejem vysoko na čele zařízení.

Vrchní strana obsahuje výdech dvojitého ventilátoru, který díky podtlaku natahuje okolní vzduch do filtru ve spodní části zařízení a kromě toho nabízí jediné tlačítko, které slouží k přepínání provozních režimů a zapnutí či vypnutí uspaného spotřebiče. Na vrchu je také senzor, který sleduje intenzitu okolního světla a upravuje podle ní jas OLED obrazovky na čelním panelu, aby zářící informace o kvalitě vzduchu nerušila při spaní.

Záda jsou pak zajímavější – obsahují dvířka pro výměnu filtru a na zádech sídlí senzory, které sledují kvalitu zvuku. Laserem měří počet mikroskopických pevných částic ve vzduchu. U kvality vzduchu se sledují zejména velmi malé částice s průměrem 2,5 mikronu. Hodnota označovaná jako PM2.5 udává obecnou kvalitu vzduchu a nabízí rychlou informaci o tom, jak na tom domácnost je díky změně barevnosti displeje.

Podle mezinárodních standardů je optimální hodnota od nuly asi do 50 jednotek PM2.5, takové hodnoty i Xiaomi ukazuje se zeleným kroužkem kolem čísla. Vyšší hodnoty mají žlutou barvu a kritické hodnoty v trojciferných číslech pak zří červeně. To ale není všechno – informace o znečištění v okolí zařízení logicky slouží ke změně intenzity čištění vzduchu, což funguje i bez aplikace či ručního zásahu uživatele.