Rozdělení rolí bylo dlouho jasné. Intel neomezeně vládl světu osobních počítačů, notebooků i datových center a AMD přežívalo jako alternativa pro spořivé domácí uživatele nebo jako základ nejhorších notebooků na trhu. Během posledních pár let se ale situace změnila. AMD začalo Intel dohánět i předhánět ve výkonu díky nové architektuře procesorů Ryzen. Nyní se konečně se dostává i do normálních notebooků.

Vlastně je na světě málo počítačů, které nesou takovou prestiž jako ThinkPady. Samozřejmě, Macbooky jsou sexy, ale ThinkPady jsou synonymum korporátu, spolehlivosti a výkonu. Pro AMD je tedy výhrou, že se do jedné řady ThinkPadů dostalo. Fakt, že to ani v testech není propadák, je příjemný bonus. Jak dobře ale funguje kombinace procesoru Ryzen 7 a grafického čipu Radeon Vega 10 v praxi? Na to není tak jednoduché odpovědět.

Výhodu na své straně má nicméně notebook s čipy od AMD hned z počátku – patří totiž mezi vůbec nejlevnější notebooky vybavené 16 GB operační paměti, a to je u pracovního stroje silná výhoda. Další výhodou je fakt, že se bavíme stále o ThinkPadu, a to znamená třeba klávesnici se skvělou odezvou na stisk. Už jste zvědaví?