Samsungu se povedl husarský kousek. Ze tří telefonů stejné řady se nejlépe prodává ten nejdražší model, a to ještě v odvážných barvách. Model S10e, který je s cenovkou 19 499 korun o 5500 korun levnější než Galaxy S10+ a o čtyři tisíce levnější ve srovnání se standardní S10, je skoro otloukánek. Otloukánek v tomto kontextu ale znamená stále velmi úspěšný mobil.

To, že se S10e prodává méně než větší varianty, má několik možných vysvětlení. Bez ohledu na to, které z nich je to správné, je právě Galaxy S10e nejlepší důkaz toho, že volání po menších výkonných telefonech je možná hlasité, ale poněkud osamělé. Jedinou skutečnou výhodou telefonů s menšími obrazovkami je totiž to, jak dobře se drží v menších dlaních. Stále více lidí přitom zjišťuje, že v nejhorším případě mají ruce dvě. Ale to trochu předbíháme.

Akorát do ruky

Telefony, které se snadno vejdou do kapsy či kabelky, které se snadno ovládají jednou rukou, jsou na vymření. Posledním mohykánem této kategorie bylo dlouho Sony, pak se ale ukázalo, že nejlepší loňský kompaktní telefon je standardní verze Galaxy S9 široká 69 milimetrů s úhlopříčkou 5,8“. Samsung Galaxy S10e má stejně velkou obrazovku, ale s plochým displejem a většími rámečky po stranách, takže je o milimetr širší, zároveň je ale o půl milimetru tenčí a o půl centimetru nižší/delší, takže je ve výsledku ještě o trochu menší než loňský model a podobně se i drží v ruce. Konkurence s Androidem aktuálně nic podobného nemá a iPhone XS je ještě o milimetr širší a vyšší než S10e a také o 10 tisíc dražší.

Vedle samotné kompaktní velikosti nabízí Galaxy S10e proti svým větším sourozencům ještě jednu věc, kterou část uživatelů vnímá jako výhodu – rovnou obrazovku. S10e chybí elegantní zahnutí hran na bocích. Rovná plocha displeje v praxi znamená lepší čitelnost obrazu na okrajích, navíc bez odlesků lámajícího se okolního světla. Na druhou stranu stačí mít S10e a S10+ vedle sebe na stole a je jasné, který telefon je výrazně hezčí. A není to jen proto, že na test jsem měl obyčejnou černou variantu S10e – jedovatě žlutá varianta je rozhodně zajímavější.