Surface od Microsoftu je pojem. Nejprve to byl pojem pro absolutní propadák, který jen trapně napodobuje iPad od Applu. Ukázalo se ale, že Surface už od prvního modelu odhadl správně, co má nabídnout, jen to ještě uživatelé neuměli docenit. Nejen kvůli tomu, že Microsoft neměl ten správný marketing ani optimální software.

Na rozdíl od mobilních telefonů Microsoft u svých počítačů vytrval a dnes je i po pražských kavárnách Surface vidět často. Ne tak často jako hrdě vyložené macbooky, ale častěji než iPady. Lidé na Surfacu pracují. To je i důvod, proč se Microsoft rozhodl dovézt své počítače do Česka oficiálně – zatím pouze pro firmy, ale i neoficiální prodej v Alze, CZC.cz či Mallu by podle neoficiálních informací měl začít fungovat trochu lépe, třeba s ohledem na cenové akce, které Microsoft spouští během vybraných svátků, jako je černý pátek nebo Den matek.

Nová šestá generace Surface Pro přináší známé tvary i vynikající displej a rychlejší procesory. Surface Pro 6 se sice moc nezměnil, ale přesto jde poznat na první pohled. Je to sice povrchní, ale nové barevné provedení v grafitové barvě je povedený pokus, jak osvěžit počítač, který měl od začátku povedený a nadčasový design. Vše potřebné "nacpal" do hmotnosti 770 gramů bez klávesnice a kilogramu s ní.

Klasika, ale maličko zatuchlá

I po šesti letech vypadá Surface jako zařízení ze sci-fi filmu. Platí to, i když se firma nevydala cestou dalšího ztenčování těla tabletu a nechala poměrně velké rámečky kolem displeje. Nevýhoda tohoto kroku je jasná – nevypadá to tak hezky a do omezeného prostoru by se vešla i větší než 12“ úhlopříčka. Na druhou stranu ale okraje pomáhají chránit displej v případě pádu a dá se za ně tablet držet. Možná by se našel prostor pro kompromis, ale v tomhle případě se konzervativní přístup Microsoftu dá chápat.

Displej samotný je mnohem zajímavější než rámečky. Úhlopříčka 12,5“ není sice moc velká, ale Surface je mobilní zařízení – pokud nepracujete s grafikou nebo třeba DTP systémy, tak se na malé obrazovce dá docela slušně žít, zvláště když na sledování videa doma použijete dock nebo bezdrátový přenos obrazu na televizi nebo si prostě jen vystačíte s chytrou televizí. Surface je přece jen hlavně pracovní stroj, čemuž nasvědčuje i netradiční, leč parádní poměr stran 3:2, díky kterému je najednou vidět více obsahu na výšku.