Acer do „levnější“ řady monitorů Nitro dostal vzácnou kombinaci vysokého rozlišení a rychlosti.

Jako jeden z prvních monitorů má Nitro nálepku HDR400, alespoň skromnou záruku vysokého jasu.

Využití monitoru se špičkovými parametry ve hrách má háček, vyžaduje hodně silný stroj.

Už je skoro zbytečné opakovat, že milovníci videoher mají rádi to nejlepší a že jim to výrobci elektroniky rádi dopřávají. Za patřičnou cenu. Výkonné desktopy, mechanické klávesnice i rychlé myši pro hráče jsou jasně lepší než obyčejné kancelářské vybavení. Stejné je to i u monitorů, které ovšem podobně jako herní desktopy či notebooky většinou vypadají trochu pouťově.

Testovaný monitor Acer Nitro XV273K je dospělejší, přestože nabízí vzácnou kombinaci parametrů. Rozlišení 4K na úhlopříčce 27“ je dnes běžné, tento monitor ale přidává podporu HDR zobrazení podle standardu HDR400 a hlavně umí zobrazit až 144 snímků za sekundu i ve 4K a ještě si rozumí s technologií AMD FreeSync i Nvidia G-Sync. Tyto technologie slouží k plynulému zobrazení videoher, i když počítač není schopný dodržet požadovanou snímkovací frekvenci.

I když označení Nitro patří u Aceru k levnějším variantám herního vybavení, tato výbava je naprosto špičková, a to Acer přichystal ještě jedno překvapení…