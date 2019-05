Mít doma internet je samozřejmost, stejně jako domácí bezdrátová síť. Většina uživatelů přitom stále používá modemy a routery dodané poskytovatelem připojení k internetu. Spousta síťových zařízení, které zákazník dostane "zdarma", ale stojí za starou bačkoru. A ani spousta drahých a výborně vybavených routerů nedokáže spolehlivě zajistit připojení v rodinných domech nebo panelákových bytech.

Dlouho bylo řešením kupovat ty nejdražší a nejvýkonnější routery. Přístup, "co nejde silou, půjde ještě větší silou", je ale pomýlený. S podobnými náklady lze pořídit chytřejší řešení, kdy se o pokrytí prostoru stará větší množství přístupových bodů. Netgear se k podpoře takzvaných mesh sítí přidal už před třemi lety a pořád se drží na špičce. Nyní to zkouší i s výstřelkem. Místo obyčejného "satelitu", který do jiného patra přinese rychlý internet, spojil přístupový bod s reprosoustavou naladěnou zvukovými inženýry značky Harman Kardon.

Jak to dopadlo? První dobrou zprávou je, že příplatek za vyšší rychlost i chytrý reproduktor není nijak vysoký.