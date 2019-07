Xiaomi byla velká hvězda, která zažila útlum, ale poslední dobou vydává jeden povedený telefon za druhým. Po bezrámečkových Mixech a populární Mi9 a odlehčené Mi 9SE přichází zatím nejzajímavější telefon devítkové řady. Nemá výřezy ani díry v displeji, dobře fotí a dokonce má konektor pro sluchátka.

Mi 9T je vlastně trochu schizofrenický telefon. V Číně se totiž prodává i jako Redmi K20, tedy zástupce levnější značky patřící do království Xiaomi. Sázka na známější jméno v Evropě může pomoci, ale největší trumf firmy je poměr výbavy a ceny telefonu. Mobil s OLED displejem, vysunovací selfie kamerkou a trojicí zadních fotoaparátů stojí méně než deset tisíc korun.

První pozitivní body sklízí Xiaomi Mi 9T okamžitě za design. Tělo telefonu působí maximálně moderně díky obřímu OLED panelu, který má minimalistické rámečky. Malé rámečky jsou v roce 2019 standard, ale Xiaomi to zvládlo bez výřezů. Spodní rámeček je širší než ten nahoře, to je ale marginálie. Nutné je jen počítat s tím, že celý telefon je vlastně obří, protože samotný displej má úhlopříčku 6,4“ a i skoro bez rámečků je telefon široký 74 milimetrů a na výšku má 157 milimetrů. I váhová kategorie je vyšší, 191 gramů.

Zadní strana telefonu je působivá díky skleněnému povrchu a speciálně vrstveným barvám, které podle dopadajícího světla mění barvu žíhání, které pak působí jako živé. Stejný princip práce se světlem prosadil Huawei, ale to nic neubírá Mi 9T na kráse. Povedené drobné detaily v designu zahrnují ještě barevně zvýrazněné tlačítko vypínače a eloxované hrany telefonu. Boky jsou nicméně tlustší, než je zvykem – může za to vysunování selfie kamerky, ale získané místo Xioami využilo i pro větší baterku, takže se to vyrovná.

Za displejem bez rámečků a výřezů stojí selfie kamerka, která vyskakuje z těla mobilu. Pohybuje se přitom jen malá kaplička, takový periskop. Osobně bych se obešel bez toho, že při vysunutí se kamerka rozsvítí neonově modrým světlem, ale pokud značka míří na mladší uživatele, je to z pohledu cílové skupiny spíše pozitivum. Zadní fotoaparáty mají místo nahoře v ose telefonu. Z těla vystupují objektivy naprosto minimálně, a i tenké přibalené pouzdro je plně schová.

V roce 2019 tradicionalisty potěší i přítomnost sluchátkového konektoru. Ten se může hodit v autě, které nemá bluetooth, část uživatelů ho ocení i pro běžný poslech, ale kdyby chyběl, moc bych neplakal.

Výbava s překvapením

Xiaomi Mi 9T se prodává za 9499 korun, což je hranice „vyšší střední třídy“ a prostor, kde je nutné začít na něčem šetřit. Na designu to nebylo. Ani na displeji se moc nešetřilo, protože 6,4“ panel s velkou úhlopříčkou staví na technologii AMOLED, která je výrobně dražší než běžnější LCD obrazovky. Xioami do svého telefonu použilo panel s rozlišením označovaným jako FullHD+, což je pro běžné používání přijatelný kompromis mezi ostrostí obrazu a výdrží baterie.

Použití OLED panelu pak dává možnost zobrazovat data i při uspané obrazovce, což nahrazuje i chybějí notifikační diodu. OLED obrazovka pak umožnila použít čtečku integrovanou v displeji telefonu. Nevím, jak se to Xiaomi povedlo, ale jde o zatím, nejlepší čtečku v displeji, jakou jsem mohl otestovat.

Samotný displej je typický OLED. Jas je dostatečně vysoký pro používání za letního dne, i když špičkové modely mají ještě vyšší jas a text na nich je na přímém slunci lépe čitelný. Barvy vypadají věrně a na dotyky reaguje displej také příkladně. Prostě výborný kousek v této cenové kategorii.



Skutečné překvapení si Xiaomi schovalo úplně dovnitř. Telefon pohání nový čip od Qualcommu s označením Snapdragon 730. Výsledek v testu Antutu benchmark ukázal 208 tisíc bodů, což je slušný výsledek. O to ale tolik nejde. Hlavní byl pocit z používání – a ten byl ještě lepší než naznačuje číslo z testu. Jediný okamžik, kdy telefon trochu váhal, bylo zpracování fotografií v HDR režimu – tam po pořízení fotky chvilku trvalo, než se v galerii objevil její náhled.

Pomalejší sestavení fotky z více záběrů ale byla jediná praktická výtka k výkonu ve srovnání s telefony, které mají o polovinu vyšší výkon. Další zaváhání by se dalo najít u náročnějších her, ale Pokémon Go nebo Candy Crush Saga nejsou pro telefon žádná zátěž, a to drtivé většině lidí bude stačit. Mobil navíc podporuje vedle LTE i rychlé nabíjení nebo bezkontaktní platby s pomocí Google Pay.

Dobrý pocit z telefonu způsobila vedle samotného procesoru také použitá operační paměť s kapacitou 6 GB. Přínos většího množství RAM je u mobilů markantní a speciálně mezi 4 a 6 GB RAM je rozdíl hodně znát, takže je dobře, že Xiaomi zrovna na paměti nešetřilo.

S prostorem pro data se naopak kompromis pojí. Základní verze za oněch 9499 korun má jen 64 GB prostoru pro data, místo na paměťové karty přitom chybí. Se 64 GB prostoru se dá docela dobře žít, ale pro nadšené fotografy nebo milovníky videa ve vysokém rozlišení to už bude omezení. Verze se 128 GB prostoru je o tisíc korun dražší a osobně bych si raději připlatil. Hlavní ovšem je, že i levnější verze má dostatek operační paměti.

Výbornou zprávou je i to, že na rozdíl od standardní verze Mi 9 má model 9T velkou kapacitu baterie a nadstandardní výdrž – během jednoho dne se mi telefon nepovedlo vybít ani zdaleka.

Fotoaparát bez velkých kompromisů

Xiaomi se v oblasti digitální fotografie za uplynulý rok hodně zlepšilo. I levnější modely včetně řady Redmi mají lepší fotoaparáty, než by se na danou cenovou kategorii slušelo. Model MI 9T tento trend jasně potvrzuje.

Telefon nabízí hned tři zadní snímače – hlavní s rozlišením 48 Mpx, dvojnásobný zoom použitelný nejlépe k tvorbě portrétů s rozmazaným pozadím a senzor s extrémně širokoúhlou optikou. U všech tří snímačů a objektivů platí, že nejlepší výsledky nabídnou za dobrého světla, ale ani v šeru či ve tmě nejsou výsledky úplně marné.

Fotogalerie Fotogalerie Takhle fotí Xiaomi Mi 9T

Na fotografiích z Mi 9T je nejzajímavější to, že čínský výrobce zvolil velmi civilní softwarové úpravy snímků. Barevné podání fotografií je přirozené i u záběrů s HDR efekty či využitím strojového učení. Další jasné zjištění říká, že Xiaomi Mi 9T výborně ostří i na kratší vzdálenosti – je v tom lepší než třeba Honor 20, který Xiaomi utíká v kvalitě snímků pořízených za šera a ve tmě, ale jinak je to spíše naopak.

S videem to u Xiaomi Mi 9T není moc slavné, je znát chybějící optická stabilizace, ale stejný problém má i většina konkurence. Jako salónní trik nicméně dobře poslouží možnost natáčet krátká zpomalená videa - jen je na ně potřeba spousta světla.

Při ceně kolem deseti tisíc korun není možné chtít úplné zázraky. Celkový dojem z kvality fotek je ale velmi dobrý, byť v přímém srovnání s top fotomobily jsou za složitějších světelných podmínek jasně znát rozdíly.

Software stále stejný

V celkovém hodnocení Xiaomi ztrácí nějaký ten bod za software, ale to nikoho nepřekvapí. Xiaomi má jednu z nejvíce upravených distribucí Androidu, a i do evropské verze pronikají některé nešvary čínského softwaru, jako je nadbytečný „antivir“, který obtěžuje uživatele při stahování aplikací z Google Play. Možnosti nastavení jsou ale dostatečně velké a zájemci si mohou nainstalovat alternativní vzhled uživatelského prostředí, jako je Nova Launcher. Ve výsledku je ale stejně škoda, že Xiaomi nenabídne na takovém hardwaru čistý android, který dává do řady telefonů Xiaomi Mi A.

Pro někoho, kdo hledá co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem a kvalitou fotoaparátu, nebude hrát nutnost zvyknout si na odlišné prostředí takovou roli. Ostatně Xiaomi patří v Česku mezi nejpopulárnější značky.

Největší konkurencí pro Xiaomi Mi 9T je aktuálně Honor 20, který se prodává za 9999 korun. Oba telefony jsou si hodně podobné, Honor 20 je kompaktnější a má větší výkon, je však méně spolehlivý při ostření, alespoň prozatím, než Honor fotoaparát doladí, a má jen LCD displej proti OLEDu u Xiaomi.

Související Fotogalerie Takhle fotí Xiaomi Mi 9T