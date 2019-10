Kolem 3D tisku i po letech panuje spousta pověr a mýtů. Jedni věří v dokonalý stroj na převod myšlenek do reality, jiní vidí v 3D tisku zbytečnost a nesmysl. V praxi je blíž realitě první pojetí, má to ale hned několik háčků. Aby 3D tiskárny měly smysl, musí je lidé správně používat. A to se někde musí naučit. Údajně s tím počítá i české školství, které bude hledat hlavně dobrý poměr ceny a výkonu.

Příležitost v tom vidí Alza, která nabídla školám možnost objednat si bezplatně 3D tiskárny Creality Ender 3 na tříměsíční zkušební dobu. Ender 3 se prodává za 5499 korun, Alza po uplynutí tří měsíců školám ještě deset procent sleví. Za nízkou cenu přitom zákazník získá stroj s velkým tiskovým objemem 20 x 20 x 25 centimetrů.

Jak ale taková tiskárna za pět tisíc tiskne, když etalon, český systém Průša, stojí čtyřikrát nebo pětkrát tolik?