Nejnovější telefon od Asusu je trochu jiný. ROG Phone II dává svou odlišnost jasně znát už prodejním balením, které připomíná truhlu na mimozemský artefakt. Šestiboký hranol je mohutný a neskrývá jen samotný telefon. Přitom by to nejspíše stačilo. ROG Phone II patří k největším telefonům na trhu, působí majestátně, a to nejlepší na něm není tak úplně vidět.

I když to z výrazného designu telefonu nemusí být patrné, přednost dostala funkce a výkon před vzhledem, a to mimo jiné znamená baterii, která vydrží od pátku ráno do nedělního večera, a ještě zbude. To vše bez kompromisů ve výkonu, právě naopak. ROG Phone II může díky své výbavě konkurovat i novým iPhonům.