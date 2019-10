Heslo "a co kdybychom to udělali větší" není ve světě počítačů a jejich marketingu úplně obvyklé. Platí to snad jen u televizí nebo počítačových monitorů, ale ve světě notebooků je to skoro unikát. Veškerá pozornost výrobců se soustředí na malé kompaktní notebooky s rekordně nízkým profilem i hmotností a ideálně bez rámečků, popřípadě na herní počítače. Dříve nejpopulárnější patnáctipalcové notebooky se dostaly na druhou kolej a v případě počítačů se systémem Chrome OS od Googlu k větším rozměrům ani pořádně nedorostly. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet vzácnost v podobě Chromebooku 315. Výjimečný je nejen rozměry, ale také použitým procesorem, který dodalo AMD.

