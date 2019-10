Koncept počítačů pro kreativní profesionály už není horká novinka. Acer ho představil na jaře a první model řady ConceptD jsme už mohli naplno otestovat. Novinka ConceptD 3 Pro je ale trochu jiná. Od záplavy notebooků na trhu se výrazně liší klíčovým prvkem – grafickým čipem, který patří do elitní rodiny Quadro určené čistě do pracovních stanic.

ConceptD 3 Pro je zároveň nejdostupnějším představitelem profesionálních notebooků Aceru spolu s modelem ConceptD 3, se kterým sdílí většinu vlastností, až na použitý grafický čip. Poměr ceny a výkonu ale není to, na co Acer primárně láká, na to má jiné počítače. ConceptD má být v první řadě spolehlivý pracovní nástroj, který ale zároveň dělá radost a dobře vypadá.