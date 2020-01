Microsoft se nebojí riskovat, a někdy to nevyjde. Když se s příchodem Windows 8 pokusil nabídnout tablety s dlouhou výdrží díky procesorům používaným v mobilech, byl to propadák. Po sedmi letech to firma zkusila znovu. A ejhle, dozrál čas.

Použití procesoru typu ARM je stále odvážné, ale díky pokrokům v samotném hardwaru, a hlavně díky změnám ve Windows i v tom, jak počítače používáme, jde o přístroj, který může sloužit k opravdové práci, nejen k prohlížení webu. Úplně stejné jako tradiční počítač to ale není, to nebudeme lhát.