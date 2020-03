Víc, výš, jasněji, rychleji, předběhnout všechny a bouchnout řádně do stolu. Smysl Galaxy S20 Ultra je jasný. Samsungu došla trpělivost se všemi konkurenty z Číny, a když vycítil jejich oslabení, přišel s telefonem, kterému chybí jen vodotrysk a zabudovaný kávovar.

Už samotné označení Ultra dává jasně najevo, že nejde o úplně obyčejný telefon, a fanoušci na to slyší. A i když model s rekordními 16 GB operační paměti a 512 GB prostoru pro data stojí 40 tisíc korun, Samsung nikdy nevyprodal přidělené zásoby nejvyššího modelu nových telefonů tak rychle. Není se čemu divit. Ultra je neomalený telefon, ale v současnosti nemá přímou konkurenci. Ale to neznamená, že nemá i nějaké chyby. Tou největší je paradoxně to největší marketingové lákadlo.