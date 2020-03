Někdy vám chytré hodinky pogratulují, že jste s nimi nachodili pět milionů kilometrů, a je to paráda. Jindy vás pochválí, že jste spali krásných sedm hodin a deset minut, ale nevšimnou si, že to bylo od pěti od rána do pravého poledne, a označí to za normální. Má to ještě mezery, ale mít trochu přehled, co se s člověkem děje, je příjemné. Zvlášť když u tuho nemusíte každý den přemýšlet, kam jste dali nabíječku.

Honor MagicWatch 2 ostatně nejsou žádné překvapení z kouzelnického klobouku. Huawei dokázal během jednoho roku vyladit nový operační systém, napravit spoustu slabších míst, přidat funkce a zachovat výbornou výdrž. Není to "až týden, když vypnete všechno, co dělá chytré hodinky chytrými", ale pořád vydrží týden aktivního používání.