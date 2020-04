Nový mobilní telefon Honor, který by prohnal konkurenci tak jako loňský Honor 20 Pro, letos asi nepřijde, ne se službami od Googlu. O to důležitější pak jsou dosavadní vedlejší projekty značky, která patří pod Huawei. Chytré hodinky už ukázaly, že to jde. U notebooků je to minimálně na první pohled ještě snazší. Honor se totiž může spolehnout na Windows od Microsoftu bez omezení a kompromisů.

A když má notebook čistý základ a nemusí uživatele učit používat jiný systém, může se soustředit na to, jak optimálně poskládat součástky. V Honoru se začalo podle všeho displejem a designem. MagicBook 14 je v tomto ohledu vysoko nad kategorií levných notebooků. Zajímavá je i sázka na méně tradiční čipy od AMD. Nejdůležitější je ale samozřejmě cena, kterou za vůbec první notebook od Honoru zaplatí. A není to vůbec špatné, 15 990 korun je více než konkurenceschopná částka. A aby byl notebook ještě lákavější, přidává k němu Honor v předprodeji hodinky MagicWatch 2.

Design Honoru šel vlastně vždycky, a platí to i u notebooku, který se neztratí ani vedle stylových modelů od Applu nebo Dellu. Notebook se 14“ obrazovkou se vešel do šasi s rozměry 32 x 22 x 1,6 centimetru a váží 1,4 kilogramu. O optické odlehčení notebooku se starají zkosené hrany a náznak moderního luxusu notebooku přidává sražená, modře eloxovaná hrana víka, která se stejně jako kovově modré logo Honor umí hezky lesknout, ale bez toho, aby oslňovalo okolí.