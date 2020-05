Proč testovat dva monitory jedné značky, když se neliší ani obrazovkou, ani stojanem a dokonce i název mají skoro stejný? Důvod je prostý. Výrobce jednak udělal jeden zásadní zásah do vnitřní výbavy, jednak chce ukázat, že je snadné a skvělé pracovat místo na jednom monitoru na dvou.

Dell se navíc s monitory P2720D a P2720DC trefil do ideální chvíle. Práce z domova "na plný úvazek" chce víc, než jen notebook na klíně. A platí to samozřejmě i pro práci v práci, tedy v zaměstnání. Jako hlavní přednost pak Dell nabízí snadné zapojení dvou monitorů k jakémukoliv počítači, údajně nejjednodušší na světě. I tak se pozná profesionální zařízení od těch pro normální smrtelníky.

Základ obou monitorů představuje IPS LCD obrazovka s úhlopříčkou 27" (68,6 cm) a rozlišením 2560x1440 bodů. Jako bonus a důkaz zaměření na pracovní výkony je obrazovka matná, ale nic jiného se ani nedalo čekat. Kolem sebe má displej s LED podsvícením na třech stranách rámeček tenký jen 1,5 cm. Ergonomický stojan, který se montuje bez použití nářadí, umožňuje i velký monitor postavit na výšku, což dává smysl jak při kancelářské práci na jedné obrazovce, tak obzvlášť při práci na více obrazovkách najednou.

Standardní naklánění a pohyb obrazovky nahoru a dolů je typických pět stupňů do předklonu, ale až 21 stupňů do záklonu. Nechybí ani možnost natáčet pohodlně monitor bez pohybu celého stojanu, a to v rozmezí 90 stupňů.