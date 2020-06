Vy nás ale zásobujete, pane Karfík… Slavná hláška z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje se mi okamžitě vynořila v hlavě, když Microsoft, místo aby si jen odvezl Surface Laptop, dovezl na test další model. Tentokrát došla řada na novinku v podobě malého Surfacu, který se nejvíce hodí pro studenty a školáky, ale zároveň zdatně konkuruje iPadům včetně iPadu Pro.

Tentokrát je to trochu jinak. Zatímco před rokem jsme měli k dispozici slabý model, který se prodával za 15 990 korun, letos dorazil nejen modernější kousek s menšími rámečky, ale hlavně model s lepší výbavou, a to je obrovský rozdíl. V současné situaci má větší dopad i to, že Microsoft do nejmenšího Surfacu použil slušné kamerky. A i když se o tom vůbec nemluví, displej umí správně zobrazit HDR videa.

Surface Go ostatně zaujal už v první generaci. Malý tablet, který obstojí sám o sobě i díky integrovanému stojánku – jako zařízení pro sledování filmů, hraní jednoduchých her, ale také jako plátno pro digitální kreslíře a malíře. Novinka se na první pohled od prvního pokusu o levnější Surface neliší. Surface s výrazným logem Windows a zády rozdělenými integrovaným stojánkem se pozná na první pohled. I to je devíza ve světě plném podobně vypadajících laptopů.