Samsung zažil skvělé roky i několik průšvihů, jako každá velká korporace. Nejvíce úzko mu bylo v roce 2016, když se projevily problémy s baterií Galaxy Note 7, která do té doby sklízela potlesk na otevřené scéně. Samsung to vzal jako nový začátek a do další Noty v řadě byly rekordní. Měly lepší a lepší, a také větší, displeje, ještě šikovnější dotyková pera S-Pen, která Note odlišují od konkurence.

Rekordní jsou i letošní dva Noty. Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra se rekordně liší. Testovaná verze Ultra má lepší displej, více paměti, kvalitnější fotoaparáty… dokonce i lepší S-Pen. Společných znaků mají oba modely dost, ale rozdíly mezi nimi lákají mnohem více pozornosti k Ultře. Ta nemá v nabídce Samsungu snad jen jedno prvenství – díky existenci skládacího displeje v Galaxy Fold není nejdražší.

Design telefonů s označením Ultra od Samsungu pozorovatele rozděluje. Část kritizuje obří rozměry telefonů a velké výstupky s fotoaparáty. Část dokáže v pro Samsung atypickém designu najít zalíbení. U Galaxy Note 20 Ultra design snad ještě kontroverznější kvůli tomu, jak výrazný „obelisk“ kolem fotoaparátů je. Samsung jako by se inspiroval brutalismem v architektuře – to, co čelí kritice ještě zvýraznil zbroušenými hranami.