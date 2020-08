Elektronický inkoust už patnáct let dělá radost náruživým čtenářům. Možná stejně dlouho se stejní čtenáři ptají, proč nemohou mít elektronické knížky s pěknými barevnými obrázky. Poprvé se barevný e-inkoust objevil někdy před sedmi osmi lety. Tehdy první barevnou čtečku ukázala společnost PocketBook, ale nebyl to trhák, jaký všichni čekali.

Nyní stejná firma začala prodávat novou čtečku PocketBook Color, která láká na pohodlné čtení komiksů bez obav z oslích uší. Proti první generaci čtečky s barevným inkoustem nový PocketBook 633 Color nabízí více barev i vyšší rozlišení, tedy jemnější písmo a hezčí obrázky. Nižší je i cena, zato výdrž na baterii nijak netrpí. Barvy totiž čtečka vykresluje "navíc", což je chytré, ale ne dokonalé.

Barvy jako hlavní lákadlo ukazuje nejnovější PocketBook i ve "vypnutém" stavu. Jak ho uživatel rozbalí, vidí reklamu - na barevný inkoust, možnost připojit bezdrátová sluchátka a čtení komiksů. První dojem zároveň není nejlepší. Samotný elektronický papír je našedlý a barvy jsou jen naznačené, nevýrazné.

První dojem ale může klamat. Od Kindle PaperWhite už víme, že čtečky elektronických knih ožijí, když náhradu papíru osvítí úsporné světlo. "Podsvícení" zpříjemňuje čtení textu vyvedeného v monochromatickém inkoustu, u barevného inkoustu jde o ještě dramatičtější změnu. Barvy elektronického inkoustu jsou sice i po prosvícení spíše pastelové než živé a syté, ale proti šedé barvě při vypnutém osvícení displeje je to obrovská změna.

Jinak je nový PocketBook docela švihák. Je kompaktní a lehoučký, na šířku má necelých 11 centimetrů a váží 160 gramů. Do kabelky nebo malého batohu vklouzne jako nic. Dílenské zpracování je solidní, záda jsou plastová s nazlátlou barvou, nikde nic neskřípe a čtečka přežila bez problémů transporty v nacpaném batohu s další elektronikou i pobyt pod polštářem.

Vnitřní výbava je relativně skromná, ale odpovídá tomu, co je u čteček obvyklé. Systém se ale hýbe přiměřeně svižně a na knížky je připraveno 16 GB prostoru, což je hodně. Případné větší soubory, třeba audio, je možné dát i na paměťovou kartu s kapacitou až 32 GB. S ohledem na dlouhou výdrž baterie počítanou v týdnech pak lze odpustit i microUSB konektor nabíječky.

Ovládání je pro PocketBook typické – kombinuje dotykovou vrstvu s mechanickými tlačítky. Část uživatelů nemá ráda čudlíky pro listování umístěné pod displejem uprostřed, ale mně to ani po dlouholetém používání prastarého Kindlu s tlačítky na bočních rámečcích nepřišlo nijak obtěžující nebo nepraktické.

Ani absence konektoru pro připojení sluchátek není problém, čtečka, která podporuje i přehrávání hudby a audioknih, se totiž domluví s Bluetooth reprosoustavami či sluchátky, což je tak nějak praktičtější a bezpečnější.

Dva papíry, dva nedostatky

PocketBook 633 Color dokáže zobrazit barvy díky kombinaci dvou vrstev, které tvoří výsledný obraz. Základem je osvědčený monochromatický elektronický inkoust v panelu, který má vysoké rozlišení 1072 × 1448 bodů. Na úhlopříčce 6“ (15,24 cm) pak dosahuje "retina" rozlišení 300 bodů na palec. Kromě toho ale obsahuje filtr, který umí zobrazit barevných 4096 odstínů s třetinovým rozlišením 100 DPI. V praxi to znamená, že pokud je na obrazovce vidět barva, rozlišení celé čtečky, včetně černých písmen, klesá na 100 DPI, pokud na stránce je jen černá, respektive podporovaných 16 odstínů šedé, jede čtečka v maximálním rozlišení.

Zní to jednoduše a prakticky, ale má to jednu nevýhodu. Zatímco "HD" rozlišení běžného elektronického papíru bohatě stačí na to, aby písmenka byla perfektně ostrá, u barevného papíru to tak úplně neplatí. I když se totiž písmenka vykreslují přesně, je přes ně vidět hrubší struktura barevné vrstvy, takže v přímém srovnání například se starším Kindlem PaperWhite nebo luxusním PocketBookem740 InkPad 3 Pro působí písmo hrubším dojmem.

Trochu nepříjemné je to i při prohlížení knihovny nebo on-line obchodu s elektronickými knížkami, protože barevné náhledy obálek sice působí moderně a hezky, ale hůře se čtou informace o konkrétních titulech – malé náhledy a nízké rozlišení dohromady nedělají dobrotu.

Na hrubší vzhled písma se dá zvyknout, část potenciálních uživatelů navíc bude zvyklá na starší čtečky s podobným vzhledem písmenek. Větším omezením podle mě je velikost. Po příjemné zkušenosti s InkPadem 3 Pro s úhlopříčkou 7,8“ (19,8 cm) je šestipalcový prcek málo. U obyčejných knížek to tolik nevadí, ale u komiksů nebo dokumentů v PDF to už může být problém. U komiksů, které PocketBook prodává, je to samozřejmě vyřešené, na jednu stránku se vejde přesně tolik okének komiksu, aby byl text čitelný. Když si ale do čtečky pošlete přes cloudovou službu vlastní komiksy v PDF, nebude to nic moc.

(Jediná) Konkurence pro Kindle

PocketBook 633 Color je tyhle prázdniny už druhá čtečka ve Švýcarsku registrované značky, kterou jsme mohli otestovat. Je to také vlastně jediná značka, která v Evropě ještě konkuruje Kindlu od Amazonu. Nejen tím, že vyrábí čtečky s elektronickým inkoustem, ale i v tom, že nabízí funkční ekosystém. Nejde ani tak o zabudovaný obchod, ten je pro české uživatele podobně irelevantní jako ten v Kindlu, většina lidí čte v mateřském jazyce (výjimky existují, řadím se mezi ně, ale o to nejde). Jde hlavně o napojení na české obchody s elektronickými knihami, které umí po registraci poslat knížku do čtečky hned po jejím zakoupení.

Stejně tak PocketBooku funguje cloudová synchronizace dat mezi čtečkami a mobilní aplikací i webovou čtečkou. Pro někoho, kdo má desítky knížek koupených na Amazonu, to samozřejmě není rozhodující argument k přechodu, ale pro váhající uživatele je PocketBook více než jen alternativa. I díky tomu, že na uživatele mluví česky, je zajímavý. Navíc podporuje snad všechny myslitelné formáty e-knih a k tomu i PDF, Word nebo obrázky a již zmíněnou hudbu a audioknihy, které nejsou omezené na konkrétní obchod. Navíc, speciálně u barevné verze, dává smysl podpora formátů CBR a CBZ používaných u komiksů. Nabídka aplikací zahrnuje i jednoduchý poznámkový blok, sudoku nebo u verze PocketBook Color také jednoduché omalovánky, které ukazují další možnost využití barevného inkoustu.

Samotný PocketBook Color je ale ve výsledku jen taková vlaštovka, předzvěst větších čteček, které zvládnou zobrazit i barvu. Aktuálně nikdo lepší model vyrobit neumí, ale za pár let se třeba dočkáme. Ostatně málokdo by tušil, že čtečky elektronických knížek pořád budou mít v roce 2020 co nabídnout, když mají všichni v kapse mobil. Ale ono pak stačí dát čtečku do ruky dítěti. Po pár hodinách začne žasnout nad tím, že se čtečka ještě nevybila. A co teprve po týdnu aktivního používání. V praxi to vychází cca na 10 procent baterie na jednu standardní knížku s nějakými 250 stránkami - se zapnutým osvícením displeje.

Pro drtivou většinu lidí je nicméně PocketBook Color zbytečnost. Mnohem lepší je připlatit si pár stovek a koupit si ten větší, krásně ostrý InkPad 3 Pro, který má ještě jednu výhodu – můžete si ho vzít nejen k bazénu, ale i do vany, protože se může ponořit do vody, zatímco Color oficiálně nenabízí žádnou ochranu vůči vodě či prachu.