Je málo horších situací, do kterých můžete dostat Samsung jako výrobce televizí s LCD podsvícením. Když nejlevnější QLED obrazovku posadíte na stejné místo, kde pár minut předtím stála o čtvrt metru větší OLED obrazovka s technologií Ambilight, mohlo by to skončit masakrem.

Střet dvou odlišných technologií ale nevyústil v žádné násilí ani v nepřístojná srovnání. A nejen proto, že Philips OLED 805 stojí 65 tisíc a Samsung méně než třetinu. QLED televize z řady Q70 sice nemá dokonalou kontrolu nad jasem každého bodu obrazovky, ale nabízí nejnovější variantu HDMI a díky ní dokáže ukázat pohyb jasně a čistě ve 120 snímcích za sekundu. A kromě toho jsme ji testovali se soundbarem HW-Q800.