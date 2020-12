Co všechno musí vydržet notebook? Ideálně by měl umět létat, protože čistě statisticky vzato nějaký ten pád čeká každý přístroj, který se přenáší z místa na místo. Měl by zvládat otřesy, protože dobíhání tramvaje nedělá elektronice v batohu na zádech radost, i když moderní počítače moc pohyblivých součástek nemají. A měl by být odolný vůči svačinkám svého majitele - drobky a kapky sladkých nápojů jsou totiž tím nejčastějším zdrojem všech potíží. Měl by to zkrátka být obrněnec.

Něco samozřejmě vydrží i některé elegantní notebooky s chráněnými spínači klávesnice, kterou voda přímo proteče. Do bláta, sněhu nebo třeba do sprchy se ale nehodí ani Thinkbooky. To je doména obrněných strojů, které nahradí i neprůstřelnou vestu. A pak je tu ještě jiná možnost. Levnější, plastovější, ale stále robustní. Acer Enduro N3 chce s odolnými notebooky udělat totéž, co Concept D provedl s pracovními stanicemi, jen o trochu levněji.