Je pochopitelné, že jen nadšenec si domů pořídí wi-fi systém za desítky tisíc korun. Do bytů je to zbytečné. Stejně tak je bláznivé chtít, aby router poslouchal na slovo, zvlášť pokud je to slovo v angličtině a slyší ho Alexa od Amazonu nebo zprostředkovaně Google Asistent. Ale když můžete nové technologie získat levněji a ještě se šikovnými funkcemi, stojí to za zvážení.

Parametry "levnější a možná šikovnější" wi-fi systém s podporou standardu wi-fi 6 splňuje TP-Link Deco X60. Nenápadné bílé válečky jsou výrazně levnější, jeden přijde na šest tisíc korun, a také mají v ceně funkce, které kupodivu u dražších konkurentů chybí.